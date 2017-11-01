01.11.2017 | 11:11

К вечеру вторника, 31 октября, в Пензе были устранены последствия подтопления на улице Донецкой в Терновке, откачана вода из подвалов жилых домов и с приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Как пояснили в мэрии, наводнение произошло из-за технической неисправности и утечки из пожарного гидранта на сетях холодного водоснабжения в районе жилого дома на улице Терновского, 156а. ООО «Горводоканал» отключило холодное водоснабжение в многоэтажных домах на улице Терновского и заменило поврежденный гидрант.

От подтопления сильно пострадало движимое и недвижимое имущество жителей частного сектора. Насосы, установленные местными жителями, не справлялись с нагрузкой. Люди жаловались на нерасторопность экстренных и аварийных служб.

«Для устранения повреждения на сетях холодного водоснабжения, проведения мероприятий по локализации и ликвидации последствий подтопления территории частных жилых домов и иных строений привлекались силы и средства от управления по делам ГОЧС (муниципальная пожарная часть), горводоканала, МУПа по очистке города Пензы и администрации Первомайского района», - пояснили в мэрии.

Свидетелям нарушения в работе систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, очевидцу аварии или нарушения необходимо немедленно позвонить по телефонам:

- единая дежурно-диспетчерская служба города Пензы - 05, 63-10-05;

- ООО «Горводоканал г. Пензы» - 32-55-40;

- ЗАО «Пензенская горэлектросеть» - 56-22-11;

- АО «Метан» - 04, 56-28-54;

- ПАО «Т Плюс» (тепловые сети) - 20-98-80;

- МКП «Теплоснабжение г. Пензы» - 42-16-25;

- АО «Пензтеплоснабжение» - 23-31-42;

- единый телефон службы спасения (сотовый) - 112.

«Необходимо сообщить местонахождение и характер аварии или нарушения (адрес или привязку к значимому объекту на прилегающей местности, что произошло: утечка воды, канализации, провал, запах газа, пожар, ДТП, обрыв проводов, поваленное дерево и др.), а также возможные негативные последствия», - добавили в пресс-службе городской администрации.