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Происшествия | В Пензе спасатели вытащили из Суры спрыгнувшего с моста мужчину

07.11.2017|15:21
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В понедельник, 6 ноября, в 21:50 дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра позвонил очевидец происшествия, которое случилось на мосту имени Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, больше известного жителям областного центра как Леонидовский или Измайловский путепровод.

Свидетель ЧП рассказал, что с моста в Суру спрыгнул мужчина. Спасатели поисково-спасательной службы, дежурившие на спасательной станции «Шуист», немедленно прибыли к месту происшествия на моторной лодке и начали искать человека на поверхности реки.

«Обнаружив гражданина, спасатели извлекли его из воды, уложили в лодку и транспортировали на берег. На суше пострадавшему была оказана необходимая помощь, а затем его передали прибывшим сотрудникам скорой помощи», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

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Гость|07.11.2017 15:36|

может зря спасли, кто ж теперь знает

Гость|07.11.2017 15:37|

Какая оперативность. Молодцы!

Гость|07.11.2017 15:40|

А кто его знает и какая причина прыжка этого хлопца?

Гость|07.11.2017 15:41|

стабильность...

Гость|07.11.2017 16:02|

Теперь ещё должен будет за спасение!

Гость|07.11.2017 16:12|

может из-за писем с ростка расстроился?

Имя: Гость
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