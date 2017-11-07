07.11.2017 | 15:21

В понедельник, 6 ноября, в 21:50 дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра позвонил очевидец происшествия, которое случилось на мосту имени Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, больше известного жителям областного центра как Леонидовский или Измайловский путепровод.

Свидетель ЧП рассказал, что с моста в Суру спрыгнул мужчина. Спасатели поисково-спасательной службы, дежурившие на спасательной станции «Шуист», немедленно прибыли к месту происшествия на моторной лодке и начали искать человека на поверхности реки.

«Обнаружив гражданина, спасатели извлекли его из воды, уложили в лодку и транспортировали на берег. На суше пострадавшему была оказана необходимая помощь, а затем его передали прибывшим сотрудникам скорой помощи», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.