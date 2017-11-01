01.11.2017 | 09:45

В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба.

Преступление было совершено в октябре: в лесу были убиты лосиха и лосенок, охота на которых в Пензенской области запрещена.

«Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на розыск и установление виновных лиц. Расследование дела находится на личном контроле прокурора района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.