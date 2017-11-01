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Криминал | В Бессоновском районе браконьер убил лосиху с лосенком

01.11.2017|09:45
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В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба.

Преступление было совершено в октябре: в лесу были убиты лосиха и лосенок, охота на которых в Пензенской области запрещена.

«Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на розыск и установление виновных лиц. Расследование дела находится на личном контроле прокурора района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|01.11.2017 10:05|

Картинка печальная.

Гость|01.11.2017 10:10|

людьми себя называют

Гость|01.11.2017 10:13|

Уроды браконьеры

Имя: Гость
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