25.10.2017 | 16:24

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пензенской области не стало возбуждать уголовное дело по факту отказа диспетчера скорой помощи МСЧ № 59 Заречного отправлять бригаду в Ахуны, на место ДТП с 9-летним ребенком.

Трагедия случилась вечером 12 октября на улице Коннозаводской. По предварительным данным, водитель Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне регулируемого перехода допустил наезд на мальчика, пересекавшего дорогу.

Очевидцы произошедшего в 19:52 вызвали пензенскую скорую. Двое свидетелей, посчитав, что врачи из закрытого города доберутся до места ДТП быстрее, в 20:02 позвонили в МСЧ № 59. Однако диспетчер пояснила, что они обслуживают только сам Заречный и Леонидовку и в данный момент ни одной свободной бригады все равно нет.

В 20:05 на место ДТП прибыли медики из Пензы, которые констатировали смерть ребенка.

Сотрудники регионального управления следственного комитета организовали проверку по факту отказа направить скорую на место аварии.

«Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила практически мгновенно, то есть мальчик умер от действий водителя, а не из-за того, что ему вовремя не была оказана помощь. В связи с этим в возбуждении уголовного дела было отказано», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

Тем не менее, как пояснили в следственном управлении, несмотря на распоряжение, по которому деятельность скорой помощи МСЧ № 59 ограничивается обслуживанием Заречного и Леонидовки, в данном случае, расценивающемся как экстренный, следовало опираться на приказ Минздрава РФ и направить на место ЧП ближайшую бригаду скорой помощи.

Кроме того, фельдшер нарушила должностную инструкцию: она не имела права сама принимать решение о том, направлять скорую на вызов или нет, бригаде женщина вызов не передала.

«Ее привлекли к дисциплинарной ответственности. Также проведена служебная проверка в отношении МСЧ № 59 Заречного. Руководству медицинского учреждения рекомендовано рассмотреть вопрос о профпригодности данного фельдшера», - добавили в СУ СК РФ по Пензенской области.