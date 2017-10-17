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Происшествия | Устанавливаются причины отказа зареченской скорой в помощи пешеходу

17.10.2017|18:49
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В Пензенской области следователи устанавливают причины, по которым скорая помощь Заречного отказалась выезжать к ребенку, пострадавшему в ДТП.

Трагедия произошла в воскресенье, 15 октября, в районе улицы Коннозаводской: водитель Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне регулируемого перехода сбил 9-летнего мальчика.

Один из водителей, оказавшихся в тот день на месте ДТП, сообщил, что пытался вызвать скорую помощь МСЧ-59 Заречного, но диспетчер отказалась направлять бригаду, пояснив, что территорию, на которой произошла авария, их учреждение не обслуживает.

Когда на место прибыли работники скорой из Пензы, ребенок уже скончался.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - пояснили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Гость|17.10.2017 19:15|

Формализм превыше всего

Гость|17.10.2017 19:18|

Диспечера посадить на десять ле

Гость|17.10.2017 19:30|

Гость писал(a):

17.10.2017 19:18|

Диспечера посадить на десять ле

Начальника этого диспетчера в первую очередь и министр здравоохранения области должен быть наказан,уволен.

Гость|17.10.2017 19:42|

Закрыть вообще этот Заречный и не пускать их в Пензу !

Гость|17.10.2017 20:07|

Вообще , в таких ситуациях (дай Бог, чтоб они не повторились) лучше звонить 112. Они и скорую и дпс отправят.

Гость|17.10.2017 20:10|

Почему из Заречного?

Имя: Гость
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