17.10.2017 | 18:49

В Пензенской области следователи устанавливают причины, по которым скорая помощь Заречного отказалась выезжать к ребенку, пострадавшему в ДТП.

Трагедия произошла в воскресенье, 15 октября, в районе улицы Коннозаводской: водитель Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне регулируемого перехода сбил 9-летнего мальчика.

Один из водителей, оказавшихся в тот день на месте ДТП, сообщил, что пытался вызвать скорую помощь МСЧ-59 Заречного, но диспетчер отказалась направлять бригаду, пояснив, что территорию, на которой произошла авария, их учреждение не обслуживает.

Когда на место прибыли работники скорой из Пензы, ребенок уже скончался.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - пояснили в региональном управлении Следственного комитета России.