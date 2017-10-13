13.10.2017 | 09:59

В четверг, 12 октября, в Пензе произошла трагедия: в Ахунах сбили 9-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

ЧП случилось в 19:50 на улице Коннозаводской около ДК «Заря».

«По предварительным данным, водитель Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне регулируемого перехода допустил наезд на пешехода», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту ДТП проводится проверка. В частности, предстоит выяснить, на какой сигнал светофора ребенок переходил дорогу.