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Происшествия | В Пензе водитель Kia Sorento сбил насмерть 9-летнего ребенка

13.10.2017|09:59
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В четверг, 12 октября, в Пензе произошла трагедия: в Ахунах сбили 9-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

ЧП случилось в 19:50 на улице Коннозаводской около ДК «Заря».

«По предварительным данным, водитель Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне регулируемого перехода допустил наезд на пешехода», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту ДТП проводится проверка. В частности, предстоит выяснить, на какой сигнал светофора ребенок переходил дорогу.

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Гость|13.10.2017 10:06|

Ну и где вы, стукачи с регистраторами? Когда нужно вас нет.

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