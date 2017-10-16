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Происшествия | Четверо пропавших грибников вышли на связь из соседнего села

16.10.2017|13:50
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В воскресенье, 15 октября, молодые люди 18-19 лет решили съездить на машине за грибами. Они выехали из села Маркино Сосновоборского района, затем оставили машину на опушке и двинулись в глубь леса.

Вечером один из парней позвонил своей матери и сказал, что они ушли дальше, чем планировали, но вернуться смогут самостоятельно. Однако к ночи грибники не пришли, а связь оказалась недоступной. Сельчанка подняла тревогу.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова, 16 октября студенты вышли на связь в поселке Вечкилей Никольского района. Этот населенный пункт находится на расстоянии около 10 километров от Маркина.

Информацию подтвердили в региональном УМВД. «Один из молодых людей дозвонился своей матери в Маркино и сказал, что он с друзьями находится в Вечкилее и с ними все в порядке. На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили всех четверых любителей тихой охоты живыми и невредимыми. Сейчас стражам порядка предстоит опросить грибников, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего», - рассказали в пресс-службе ведомства.

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Гость|16.10.2017 14:11|

penzainform.ru писал(a):

обнаружили всех четверых любителей тихой охоты живыми и невредимыми.
Я же говорил, по девкам вдарили...

Гость|16.10.2017 14:12|

penzainform.ru писал(a):

Сейчас стражам порядка предстоит опросить грибников, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего
Какие грыбы хавали)))

Гость|16.10.2017 14:14|

Они грибов то хоть насобирали?

Гость|16.10.2017 14:16|

Им лучше бы тусоваться В СКВЕРУ, ГДЕ ДЕТСКИЕ ГРЫБОЧКИ...

Гость|16.10.2017 14:22|

опять детишки из лиза-алерт обломались

Гость|16.10.2017 14:26|

был я в этих местах что могу сказать грибочки там шикарные!мы с васькой уколом как залипли на три дня еле отошли.

Гость|16.10.2017 14:52|

Какое 10 ,около 6 км.Заблудились в трёх соснах.Таких не берут в партизаны.

Гость|16.10.2017 15:09|

Они с Маркинских Выселок дали севером до заброшенного Верхнего Мывала - это 10 км. лесом. Оттуда в 17.00 отзвонились и пропали. Единственный телефон разрядился. Собирались в Маркино вернуться, но вместо дороги, похоже, решили срезать и ушли лесом к северу. За ночь они сделали около 7 км. по лесу. Это неплохо, учитывая что никто не сломал себе ничего, не напоролся в темноте на сук и никак не травмирвался. Но ребята все равно глупые. Главные ошибки. 1. Один полуразряженый телефон на четверых. 2. не взяли спичек, хорошего ножа/маленького топорика/мачете 3. Когда поняли что плутанули вместо того чтобы дождаться машины с матерью одного из парней из Маркина решили идти. 4. Раз уж решили идти, то почему не по дороге? 5. Когда стемнело зачем чесали через лес (разве что согревались)? А по хорошему выставить бы им счет на всю сумму затраченную экстренными службами и силовыми структурами на их поиски, враз бы мозгов прибавилось.

Гость|16.10.2017 15:10|

зачем язвить,сейчас темнеет рано ,погода тем более пасмурная ,заблудиться запросто

Гость|16.10.2017 15:19|

Гость писал(a):

зачем язвить,сейчас темнеет рано ,погода тем более пасмурная ,заблудиться запросто
Первое правило не умеешь ориентироваться не суйся в лес.Меня в советское время хорошо обучили и хотя занимался и туризмом и спортивным ориентированием,если хожу в лес беру с собой нз для выживания.Привычка.Просто молодые и бестолковые.

Гость|16.10.2017 15:20|

Гость писал(a):

зачем язвить,сейчас темнеет рано ,погода тем более пасмурная ,заблудиться запросто
Заблудиться в темноте можно даже в трёх соснах. Особенно когда звёзд не видно и луны нет. Становишься как слепой. Только компас, мобильник и спички помогут.

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