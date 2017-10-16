16.10.2017 | 13:50

В воскресенье, 15 октября, молодые люди 18-19 лет решили съездить на машине за грибами. Они выехали из села Маркино Сосновоборского района, затем оставили машину на опушке и двинулись в глубь леса.

Вечером один из парней позвонил своей матери и сказал, что они ушли дальше, чем планировали, но вернуться смогут самостоятельно. Однако к ночи грибники не пришли, а связь оказалась недоступной. Сельчанка подняла тревогу.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова, 16 октября студенты вышли на связь в поселке Вечкилей Никольского района. Этот населенный пункт находится на расстоянии около 10 километров от Маркина.

Информацию подтвердили в региональном УМВД. «Один из молодых людей дозвонился своей матери в Маркино и сказал, что он с друзьями находится в Вечкилее и с ними все в порядке. На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили всех четверых любителей тихой охоты живыми и невредимыми. Сейчас стражам порядка предстоит опросить грибников, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего», - рассказали в пресс-службе ведомства.