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Происшествия | В Сосновоборском районе пропали четверо студентов, ушедших за грибами

16.10.2017|12:10
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В воскресенье, 15 октября, в Сосновоборском районе пропали четверо студентов в возрасте 18-19 лет, ушедших в лес за грибами.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, трое молодых людей приехали в гости к товарищу - жителю села Маркино Сосновоборского района.

Все вместе они решили съездить на машине за грибами. Добравшись до лесного массива, приятели оставили транспортное средство и дальше отправились пешком.

Вечером местный житель позвонил своей матери и сказал, что они ушли дальше, чем планировали, но вернуться смогут самостоятельно. Когда к ночи компания так и не явилась и по телефонам студенты оказались недоступны, женщина подняла тревогу.

«В настоящее время в поисках задействован весь состав полиции Сосновоборского и Никольского районов, сотрудники МЧС, а также представители местной администрации. Молодые люди до сих пор не найдены», - уточнили в полиции.

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Гость|16.10.2017 12:32|

))) ну так грибы-с )))

Гость|16.10.2017 12:33|

Псилоцибе? В космос небось ушли поев особых грибков...

Гость|16.10.2017 12:33|

Отпустит, сами выйдут.

Гость|16.10.2017 12:35|

...Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей; Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей; Там лес и дол видений полны...

Гость|16.10.2017 12:35|

Не красноярская тайга..Если идти по прямой, то не через пять, так через 10 километров будет какая-нибудь дорога, а по ней - в цивилизацию. Говорить, конечно, легче, но 100% уверен что найдутся уже сегодня.

Гость|16.10.2017 12:36|

Гость писал(a):

...Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей; Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей; Там лес и дол видений полны...
И грыбы особенно хороши тама)

Гость|16.10.2017 12:37|

Ну по сути зачем 18 летним парнишам грибы для супа)))

Гость|16.10.2017 12:39|

ЕГЭ

Заставить бы Голодяева их разыскивать.

Гость|16.10.2017 12:42|

При чём тут Голодяев ?

Гость|16.10.2017 12:45|

Леший как пить дать кружит

Гость|16.10.2017 12:46|

Гость писал(a):

Ну по сути зачем 18 летним парнишам грибы для супа)))
Мухоморы мобыть искали, для кайфа.

Гость|16.10.2017 12:48|

Гость писал(a):

Не красноярская тайга..Если идти по прямой, то не через пять, так через 10 километров будет какая-нибудь дорога,
Угу, напрямки. По обврагам, болотам, через бурелом. Та ты редкостный олень.

Гость|16.10.2017 12:50|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Не красноярская тайга..Если идти по прямой, то не через пять, так через 10 километров будет какая-нибудь дорога,
Угу, напрямки. По обврагам, болотам, через бурелом. Та ты редкостный олень.
По лесу ходят кругами, а не напрямик. Чтобы напрямик - нужен компас. Или уметь по мху на деревьях на полянке видеть где север и юг.

Гость|16.10.2017 12:52|

Гость писал(a):

Чтобы напрямик - нужен компас. Или уметь по мху на деревьях на полянке видеть где север и юг.
Голодяева под суд!

Гость|16.10.2017 12:56|

Гость писал(a):

Или уметь по мху на деревьях на полянке видеть где север и юг.
А чё тами уметь? Если мох на ёлке - это север. Если мох на пальме - это юг. Делов то!

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Имя: Гость
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