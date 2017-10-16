16.10.2017 | 12:10

В воскресенье, 15 октября, в Сосновоборском районе пропали четверо студентов в возрасте 18-19 лет, ушедших в лес за грибами.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, трое молодых людей приехали в гости к товарищу - жителю села Маркино Сосновоборского района.

Все вместе они решили съездить на машине за грибами. Добравшись до лесного массива, приятели оставили транспортное средство и дальше отправились пешком.

Вечером местный житель позвонил своей матери и сказал, что они ушли дальше, чем планировали, но вернуться смогут самостоятельно. Когда к ночи компания так и не явилась и по телефонам студенты оказались недоступны, женщина подняла тревогу.

«В настоящее время в поисках задействован весь состав полиции Сосновоборского и Никольского районов, сотрудники МЧС, а также представители местной администрации. Молодые люди до сих пор не найдены», - уточнили в полиции.