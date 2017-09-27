27.09.2017 | 10:49

Во вторник, 26 сентября, напротив дома № 26 на улице Володарского случилось ДТП с участием патрульного автомбиля ДПС.

28-летний инспектор на ВАЗ-2115 ехал с включенными проблесковыми маячками и специальной звуковой сигнализацией на аварию, произошедшую на улице Баумана.

Во избежание наезда на пешехода, пересекавшего дорогу, инспектор вывернул руль, и машина врезалась в дерево.

«В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В аварии на Баумана, где столкнулись Mazda Demio и Volkswagen Touareg, погиб 40-летний водитель Mazda.