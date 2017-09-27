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Происшествия | На улице Володарского патрульный автомобиль ДПС врезался в дерево

27.09.2017|10:49
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Во вторник, 26 сентября, напротив дома № 26 на улице Володарского случилось ДТП с участием патрульного автомбиля ДПС.

28-летний инспектор на ВАЗ-2115 ехал с включенными проблесковыми маячками и специальной звуковой сигнализацией на аварию, произошедшую на улице Баумана.

Во избежание наезда на пешехода, пересекавшего дорогу, инспектор вывернул руль, и машина врезалась в дерево.

«В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В аварии на Баумана, где столкнулись Mazda Demio и Volkswagen Touareg, погиб 40-летний водитель Mazda.

Источник — Фото vk.com, группа «Типичная Пенза»
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Гость|27.09.2017 11:11|

Ну и чо?

Гость|27.09.2017 11:14|

По прежнему считаем жопоносов неприкосновенными? Там, кстати, даже перехода нет.

Гость|27.09.2017 11:16|

там есть переход

Гость|27.09.2017 11:23|

penzainform.ru писал(a):

28-летний инспектор на ВАЗ-2115 ехал с включенными проблесковыми маячками и специальной звуковой сигнализацией на аварию, произошедшую на улице Баумана.

В правилах не написано, что пешеход должен уступать дорогу авто с включенными мигалками. Пешеход может оказаться глухим и плоховидящим. Карьера ДПСника под сомнением. Как теперь считать, он совершил подвиг спас пешехода или нарушитель который нёсся сломя голову.

Гость|27.09.2017 11:24|

Гость писал(a):

Как теперь считать, он совершил подвиг спас пешехода или нарушитель который нёсся сломя голову.
Нарушитель, прежде чем нестись, он должен был убедиться, что ему уступают.

Гость|27.09.2017 11:26|

Одни умники

Гость|27.09.2017 11:28|

Гость писал(a):

Одни умники

Вы оскорбили чувства комментаторов, вас надо призвать к ответу.

Гость|27.09.2017 11:29|

Гость писал(a):

Как теперь считать, он совершил подвиг спас пешехода или нарушитель который нёсся сломя голову.
Считаешь,что надо было вместо дерева сшибать пешехода?

Гость|27.09.2017 11:31|

Гость писал(a):

Считаешь,что надо было вместо дерева сшибать пешехода?

Надо было ехать с разрешенной скоростью, не на пожар ехал, а покойник подождет ему спешить некуда. Тогда всем попам надо мигалки поставить они каждый день к усопшим ездят.

Гость|27.09.2017 11:31|

Гость писал(a):

там есть переход
Переход там дальше, а не в этом месте у этого дома.

И вообще то полицейский с мигалками и сиренами ехал. Бараны ходят не глядя.

Гость|27.09.2017 11:32|

Гость писал(a):

В правилах не написано, что пешеход должен уступать дорогу авто с включенными мигалками. Пешеход может оказаться глухим и плоховидящим.
4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

Гость|27.09.2017 11:33|

Гость писал(a):

Переход там дальше, а не в этом месте у этого дома.

Отмазка есть ДПСник будет оправдан, выплатит стоимость авто.

Гость|27.09.2017 11:34|

Гость писал(a):

В правилах не написано, что пешеход должен уступать дорогу авто с включенными мигалками. Пешеход может оказаться глухим и плоховидящим. Карьера ДПСника под сомнением. Как теперь считать, он совершил подвиг спас пешехода или нарушитель который нёсся сломя голову.
Вот он, продукт пропаганды ответственности водителей и безответственного поведение пешеходов. Вы хотя бы чувство самосохранения включайте, если ПДД не знаете.

Читайте внимательнее, неуважаемые глупые пешеходы:

Гость писал(a):

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

Гость|27.09.2017 11:34|

Гость писал(a):

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути)

Это касается слепых и глухих? В рправилах что то не написано.

Гость|27.09.2017 11:35|

Гость писал(a):

Отмазка есть ДПСник будет оправдан, выплатит стоимость авто.
От чего отмазка? Вы сплошную чушь городите. Он с мигалками ехал, а баран неглядя на дорогу вышел.

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Имя: Гость
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