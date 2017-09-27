Вечером во вторник, 26 сентября, в Пензе произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, в 19:42 напротив дома № 30в на улице Баумана столкнулись Mazda Demio под управлением 40-летнего водителя и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 59-летний мужчина.
Водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался на месте. Второго шофера медики отпустили после оказания ему помощи.
Проезжали мимо примерно через пол часа после столкновения. Там видимо засмотревшиеся зеваки еще друг друга нашли, потому что еще несколько машин столкнулись. Но зрелище с маздой было просто ужас... машина просто в хлам.... Вопрос кто виноват и с какой скоростью кто двигался... судя по мазде - явно не 60 и даже не 80 летел... Берегите себя и близких... сели за руль, включайте голову и открывайте глаза...очень страшно...