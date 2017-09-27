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Происшествия | В аварии на улице Баумана погиб водитель автомобиля Mazda Demio

27.09.2017|10:47
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Вечером во вторник, 26 сентября, в Пензе произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 19:42 напротив дома № 30в на улице Баумана столкнулись Mazda Demio под управлением 40-летнего водителя и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался на месте. Второго шофера медики отпустили после оказания ему помощи.

Источник — фото с сайта vk.com/penza_live
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Гость|27.09.2017 11:04|

Проезжали мимо примерно через пол часа после столкновения. Там видимо засмотревшиеся зеваки еще друг друга нашли, потому что еще несколько машин столкнулись. Но зрелище с маздой было просто ужас... машина просто в хлам.... Вопрос кто виноват и с какой скоростью кто двигался... судя по мазде - явно не 60 и даже не 80 летел... Берегите себя и близких... сели за руль, включайте голову и открывайте глаза...очень страшно...

Гость|27.09.2017 11:06|

Необходимо всем строго соблюдать ПДД, иначе смерть.

Гость|27.09.2017 11:12|

Ну и чо?Гость писал(a):

Необходимо всем строго соблюдать ПДД, иначе смерть.
Да не болтай чтоль ты. Смерть у каждого только от несоблюдения заповедей Евангельских.Факт.

Гость|27.09.2017 11:45|

Гость писал(a):

Необходимо всем строго соблюдать ПДД, иначе смерть.

Да не болтай чтоль ты. Смерть у каждого только от несоблюдения заповедей Евангельских.Факт.

А что в Евангелиях заповеди есть?

Гость|27.09.2017 11:49|

Погиб замечательный человек Дима....

Гость|27.09.2017 11:51|

Есть, но они к делу не относятся

Гость|27.09.2017 12:00|

Ужас ... 40 лет! Жить и жить ... Соболезнования родным!

Гость|27.09.2017 12:02|

Очень жаль... Хороший был человек

Гость|27.09.2017 12:04|

Скорость еще не разу ни кого не убила....

Гость|27.09.2017 12:08|

Гость писал(a):

Скорость еще не разу ни кого не убила...
Ты там чего в игры играешь? Успевает тот кто не торопится

Имя: Гость
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