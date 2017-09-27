27.09.2017 | 10:47

Вечером во вторник, 26 сентября, в Пензе произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 19:42 напротив дома № 30в на улице Баумана столкнулись Mazda Demio под управлением 40-летнего водителя и Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

Водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался на месте. Второго шофера медики отпустили после оказания ему помощи.