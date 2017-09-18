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Происшествия | Пропавшая зареченская пенсионерка найдена мертвой

18.09.2017|11:58
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Утром в понедельник, 18 сентября, в лесном массиве Заречного было найдено тело 77-летней местной жительницы.

Напомним: горожанка ушла из дома в 8:00 16 сентября и направилась в лес за профилакторием. В тот же день в 20:00 в отдел МВД поступило заявление о ее пропаже. Пенсионерку искали как сотрудники полиции, так и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Тело женщины было найдено в лесном массиве Заречного в ходе проведения поисковых мероприятий», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

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