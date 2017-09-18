18.09.2017 | 09:32

В Пензенской области полиция и волонтеры разыскивают 77-летнюю жительницу Заречного Анну Александровну Доронину. Пенсионерка вышла из дома в 8 часов утра 16 сентября и направилась в лес за профилакторием. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

«Заявление о пропаже женщины поступило в полицию в тот же день в 20:00. По данным на утро 18-го числа, она до сих пор не найдена», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Рост Анны Дорониной - 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые. В день исчезновения на ней была темно-зеленая ветровка с карманами, темные штаны и ботинки, розовый берет.

Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112, 8-(800)-700-54-52.