04.05.2017 | 14:13

В четверг, 4 мая, в 13:05 в пензенскую полицию поступило сообщение о том, что на остановке у Арбековского путепровода обнаружена бесхозная коробка.

В региональном управлении МВД России пояснили, что она была вложена в другую коробку и перевернута.

«На место выехали полицейские и сотрудники других спецслужб. Подпущенная к находке собака не отреагировала на ее содержимое как на взрывоопасное устройство. Специалист тоже подтвердил, что объект неопасен», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Как оказалось, внутри коробок ничего не было.

Очевидцы происшествия рассказали ИА «ПензаИнформ», что из-за случившегося на проспекте Строителей образовалась большая пробка: движение на данном участке было перекрыто сначала по пути из центра города в Арбеково, затем и в обратном направлении. Около 14:00 проезд открыли.

Напомним: на днях в районе проспекта Строителей, 99, из-за бесхозного пакета в салоне эвакуировали всех пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту № 66. В итоге оказалось, что в пакете был лук-севок.