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Происшествия | Пассажиров эвакуировали из автобуса № 66 из-за забытого в салоне пакета

28.04.2017|12:30
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В четверг, 27 апреля, в пензенскую полицию поступило сообщение о том, что в автобусе, следовавшем по маршруту № 66, обнаружен бесхозный пакет.

Кондуктор нашла забытую в салоне вещь и сообщила о ней водителю. Тот остановил транспортное средство напротив дома № 99 на проспекте Строителей, высадил пассажиров и позвонил в УМВД.

«На место выехали кинологи, взрывотехники и сотрудники других спецслужб. Территорию сразу же оцепили», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Подпущенная к пакету собака не отреагировала на его содержимое, как на взрывоопасное устройство, специалист тоже подтвердил, что объект неопасен.

В итоге оказалось, что в пакете был лук-севок.

Источник — Фото vk.com, группа Пенза live
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