28.04.2017 | 12:30

В четверг, 27 апреля, в пензенскую полицию поступило сообщение о том, что в автобусе, следовавшем по маршруту № 66, обнаружен бесхозный пакет.

Кондуктор нашла забытую в салоне вещь и сообщила о ней водителю. Тот остановил транспортное средство напротив дома № 99 на проспекте Строителей, высадил пассажиров и позвонил в УМВД.

«На место выехали кинологи, взрывотехники и сотрудники других спецслужб. Территорию сразу же оцепили», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Подпущенная к пакету собака не отреагировала на его содержимое, как на взрывоопасное устройство, специалист тоже подтвердил, что объект неопасен.

В итоге оказалось, что в пакете был лук-севок.