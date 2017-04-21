21.04.2017 | 13:44

В пятницу, 21 апреля, в пензенскую полицию поступило сообщение о том, что в магазине «Магнит» на улице Терновского, 19Б, обнаружена бесхозная матерчатая сумка.

«По адресу выехали полицейские и сотрудники спецслужб. На месте было установлено, что сумку забыл посетитель торговой организации», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он приобрел в магазине продукты, а сумку с одеждой забыл.

Напомним: накануне бдительные пензенцы обращались в органы правопорядка по поводу оставленного на улице Онежской, 4, рюкзака, в котором лежали строительные инструменты, и забытого у дома № 24 на проспекте Победы пустого пакета.