20.04.2017 | 17:33

В четверг, 20 апреля, в правоохранительные органы Пензы поступили два сообщения о подозрительных предметах.

Сначала полицейские и бойцы Росгвардии (в том числе инженеры-взрывотехники и ОМОН), а также медики и сотрудники МЧС выехали на улицу Онежскую, 4. Там был обнаружен бесхозный рюкзак.

«Специалисты оцепили территорию и обследовали рюкзак, в котором, как оказалось, лежали строительные инструменты. В этот момент подошел хозяин имущества и забрал его», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Второй вызов поступил с проспекта Победы: у отделения Сбербанка, расположенного в доме № 24, также обнаружили предмет, вызвавший тревогу бдительных граждан. Сообщение об этом появилось в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалисты также обследовали территорию и обнаружили пустой пакет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.