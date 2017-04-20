Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|20 апр 2017|18:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  60.61  |  $  56.42
 

Происшествия | Бдительные пензенцы сообщают в полицию о подозрительных предметах

20.04.2017|17:33
Печать

В четверг, 20 апреля, в правоохранительные органы Пензы поступили два сообщения о подозрительных предметах.

Сначала полицейские и бойцы Росгвардии (в том числе инженеры-взрывотехники и ОМОН), а также медики и сотрудники МЧС выехали на улицу Онежскую, 4. Там был обнаружен бесхозный рюкзак.

«Специалисты оцепили территорию и обследовали рюкзак, в котором, как оказалось, лежали строительные инструменты. В этот момент подошел хозяин имущества и забрал его», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Второй вызов поступил с проспекта Победы: у отделения Сбербанка, расположенного в доме № 24, также обнаружили предмет, вызвавший тревогу бдительных граждан. Сообщение об этом появилось в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалисты также обследовали территорию и обнаружили пустой пакет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник — Фото vk.com, группа «Типичная Пенза»
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!