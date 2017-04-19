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Происшествия | Пензенские спасатели эвакуировали рыбака с острова на Суре

19.04.2017|10:47
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Во вторник, 18 апреля, в 19:00 жительница Пензы обратилась в городской пожарно-спасательный центр с просьбой о помощи.

Обеспокоенная женщина сообщила, что два дня назад ее муж, имеющий проблемы со здоровьем, ушел на рыбалку и до сих пор связи с ним нет. Она также отметила, что надувная лодка ее супруга визуально находится у одного из островов на Суре ниже плотины ТЭЦ-1.

«Спасатели прибыли на место и в гидрокостюмах переправились на остров, где во время обследования нашли мужчину и на лодке переправили его на берег», - сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

От помощи врачей рыбак отказался.

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Гость|19.04.2017 11:00|

Очередной придурок

Гость|19.04.2017 11:04|

с 15 апреля по 15 июня - всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина. ОШТРАФОВАТЬ БРАКОНЬЕРА!!Сети гад ставил

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