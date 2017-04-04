Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|03:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  60.24  |  $  56.56
 

Происшествия | Сотрудников стоматологии в Арбекове эвакуировали из-за бесхозной сумки

04.04.2017|18:00
Печать

Во вторник, 4 апреля, в пензенскую полицию поступило сообщение о том, что в здании детской стоматологической поликлиники на улице Рахманинова обнаружена бесхозная сумка.

«На место выехали полицейские и сотрудники других специальных служб. Всех работников и посетителей эвакуировали», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В сумке оказался ноутбук, хозяин которого в скором времени нашелся и пояснил, что просто забыл свои вещи.

Напомним: в этот же день правоохранители отрабатывали еще один похожий случай: жители дома на улице Изумрудной в селе Засечном забеспокоились из-за бесхозной коробки, лежавшей в подъезде. Как выяснилось, в ней хранились рекламные объявления, которые утром разносил по почтовым ящикам некий гражданин.

0
0
0
0
Гость|04.04.2017 20:59|

Нашлась моя сумочка!

Гость|04.04.2017 21:04|

Надеюсь ноутбук взломали ? Если там море порнухи - вот стыдобища ...

Гость|04.04.2017 21:50|

почему стыдобище?! МУЖИК!

Гость|05.04.2017 00:29|

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://bit.do/parasitu

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!