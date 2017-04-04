04.04.2017 | 18:00

Во вторник, 4 апреля, в пензенскую полицию поступило сообщение о том, что в здании детской стоматологической поликлиники на улице Рахманинова обнаружена бесхозная сумка.

«На место выехали полицейские и сотрудники других специальных служб. Всех работников и посетителей эвакуировали», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В сумке оказался ноутбук, хозяин которого в скором времени нашелся и пояснил, что просто забыл свои вещи.

Напомним: в этот же день правоохранители отрабатывали еще один похожий случай: жители дома на улице Изумрудной в селе Засечном забеспокоились из-за бесхозной коробки, лежавшей в подъезде. Как выяснилось, в ней хранились рекламные объявления, которые утром разносил по почтовым ящикам некий гражданин.