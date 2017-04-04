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Происшествия | В Засечном жителей многоэтажки эвакуировали из-за пустой коробки

04.04.2017|11:14
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Во вторник, 4 апреля, в 9:00 пензенским полицейским поступило сообщение о том, что на площадке между первым и вторым этажом в подъезде многоквартирного дома на Изумрудной улице в селе Засечном Пензенского района находится бесхозная коробка.

«По адресу выехали полицейские, в том числе кинологи, и сотрудники спецслужб. Часть жителей дома пришлось эвакуировать на то время, пока профессионалы осматривали место происшествия», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Коробка оказалась пустой. Как выяснилось, в ней хранились рекламные объявления, которые утром разносил по почтовым ящикам некий гражданин. Когда листки закончились, он оставил тару прямо в подъезде, устроив переполох.

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Гость|04.04.2017 11:40|

У нас постоянно бесхозные коробки в подъезде оставляют. Никто даже не обращает внимания. Нашу бдительность усыпили. И как быть?

Гость|04.04.2017 11:41|

Надо было вызвать вертолёты и всю нацгвардию Поволжья. Оцепить всё Засечное.

Гость|04.04.2017 11:50|

Коробки-это не актуально.

Увидели огнетушитель-немедленно звоним в полицию!

Гость|04.04.2017 13:06|

Увидел бродячую собаку звони может ее гексогеном накормили и под хвост загляните взрыватель или бикфордов торчать должен

Гость|04.04.2017 13:17|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2017 11:41|

Надо было вызвать вертолёты и всю нацгвардию Поволжья. Оцепить всё Засечное.

Дебил № 1.Гость писал(a):
Гость|04.04.2017 13:06|

Увидел бродячую собаку звони может ее гексогеном накормили и под хвост загляните взрыватель или бикфордов торчать должен

Дебил № 2

Гость|04.04.2017 13:33|

Увидел бесхозный воздушный шарик в подъезде. Пойду вызвать нацгвардию ...

Гость|04.04.2017 14:27|

а никого не трясёт,тяжело в учении спасайтесь кто как может

Имя: Гость
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