04.04.2017 | 11:14

Во вторник, 4 апреля, в 9:00 пензенским полицейским поступило сообщение о том, что на площадке между первым и вторым этажом в подъезде многоквартирного дома на Изумрудной улице в селе Засечном Пензенского района находится бесхозная коробка.

«По адресу выехали полицейские, в том числе кинологи, и сотрудники спецслужб. Часть жителей дома пришлось эвакуировать на то время, пока профессионалы осматривали место происшествия», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Коробка оказалась пустой. Как выяснилось, в ней хранились рекламные объявления, которые утром разносил по почтовым ящикам некий гражданин. Когда листки закончились, он оставил тару прямо в подъезде, устроив переполох.