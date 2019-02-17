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Экономика | 20 февраля в технопарке «Рамеев» состоится семинар для бизнесменов

17.02.2019|13:12
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Эксперты федерального уровня готовы бесплатно обучить пензенцев. Министерство экономики региона организует семинар для предпринимателей «Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках». Он состоится 20 февраля в технопарке высоких технологий «Рамеев».

«Это очень важное мероприятие, потому что впервые на такой площадке соберутся представители как малого и среднего бизнеса, так и крупных заказчиков, которые, собственно говоря, и нуждаются в том, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса более широко знали о том, какие услуги и работы они могут оказывать крупным заказчикам», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Это серьезные компании, они работают в разных регионах страны, в том числе в Пензенской области.

Специалисты федеральной корпорации малого и среднего бизнеса уже проводили обучающие занятия с предпринимателями Сурского края, хорошо знают, что именно нужно слушателям.

«Будут обсуждаться вопросы, которые интересуют представителей малого бизнеса в сфере закупок по 223-му федеральному закону. Я думаю, что можно будет получить исчерпывающую информацию от экспертов федерального уровня», - уточнил Сергей Капралов.

Участникам необходимо 20 февраля прибыть в технопарк «Рамеев» (улица Центральная, 1в, корпус 1), регистрация с 9:00. Подробную информацию можно получить на сайте семинар-мсп.рф.

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