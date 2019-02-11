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Экономика | Пензенская компания демонстрирует свою продукцию на «Продэкспо-2019»

11.02.2019|11:48
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Крупнейший производитель индейки в России ГК «Дамате», работающая на территории Пензенской области, принимает участие в 26-й продовольственной выставке «Продэкспо-2019».

Международный форум проходит в Москве, и «Дамате» участвует в нем ежегодно. На этот раз на стенде компании представлен широкий ассортимент продукции из индейки под брендом «Индилайт»: охлажденные натуральные полуфабрикаты, субпродукты, котлеты, маринады, копченые деликатесы, колбасные изделия и ряд новинок.

Также «Дамате» выставила молочные продукты, произведенные «Молкомом»: детское молоко, кефир и бифилайфы «Мамалыш», творога, ряженку и т. д.

Каждый день работы выставки у стенда находится повар, организована дегустация продукции. Также постоянно присутствуют представители компании, готовые дать полную информацию о каждом продукте.

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