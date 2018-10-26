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Экономика | В Пензе репетиторство назвали самым затененным видом деятельности

26.10.2018|11:04
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К осени 2018 года в Пензе закрылось 1 784 малых предприятия. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк в пятницу, 26 октября, на сессии городской думы.

За весь прошлый год их закрылось 2 385.

Ольга Жовтяк перечислила основные причины, по которым предприниматели отказываются от ведения бизнеса. «Это реорганизация; изменение места осуществления деятельности; достижение цели, для которой создавалось предприятие; а также неэффективность из-за неумения создать свой бизнес», - пояснила она.

Начальник управления доложила и о работе, которая проводится для вывода из тени самозанятых граждан.

«Много субъектов находится в тени. Блок репетиторства, парикмахерские - это, например, максимально затененные виды деятельности», - отметила Ольга Жовтяк. Она уточнила, что ее ведомством проводятся различные семинары, на которых самозанятым гражданам, чтобы вывести их из тени, рассказывают, какие налоговые льготы действуют в Пензе.

По словам Ольги Жовтяк, о продуктивности этой работы свидетельствует тот факт, что количество вновь созданных малых предприятий превышает количество ликвидированных.

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Гость|26.10.2018 11:17|

Учите в школах по-человечески, и репетиторы не понадобятся.

Гость|26.10.2018 11:21|

Пендель же сказал учителям: "Не нравится зарплата - подрабатывайте на стороне". Что опять не так?

Гость|26.10.2018 11:22|

Гость писал(a):

Учите в школах по-человечески, и репетиторы не понадобятся.
Потому и учат х...во - дают подзаработать коллегам на пенсии.

Гость|26.10.2018 11:23|

-Мам, а мы летом поедем отдыхать на море?

-На море поедут отдыхать твои репетиторы.

Гость|26.10.2018 11:29|

Гость писал(a):

а мы летом поедем отдыхать на море?
Езжай к бабушке в деревню, книжки там читай на свежем воздухе) Авось ума прибавится и репетиторы не нужны будут!

Гость|26.10.2018 11:33|

Репетиторство-огромный,ничем не регулируемый рынок,где крутятся огромные деньги!

Посмотрите своих знакомых,у кого есть дети,чуть ли не с детского сада:там не успевает, здесь отстает,а здесь нормально,но можно лучше,и, пожалуйста, денюшку в карман,а то вообще отстанет,будет самым-самым неучем.

Гость|26.10.2018 11:33|

Гость писал(a):

Езжай к бабушке в деревню
А у ней там есть вафай с широкополосным доступом в интернет? Как же я буду сидеть днями напролёт в ВыКашечке в RedTube?

Гость|26.10.2018 11:33|

Самый затененный вид деятельности мэтр чиновники,депутаты. По декларация бедолаги,а катаються на автор премиум класса и живут в огромных котеджах. Нашли кого раскулачивать-репетиторов.

Гость|26.10.2018 11:35|

Гость писал(a):

катаються на автор премиум класса и живут в огромных котеджах
они едят сыр с плесенью и ездят на авто без крыши. обнищали вкрай

Гость|26.10.2018 11:36|

Раньше с детьми занимались в школах учителя после уроков на допставке и родители по вечерам. А теперь родители заняты зарабатыванием бабла,а учителям не доплачивают за допобучение в школе. Отсюда и репетиторством. Раньше и поборов в школах не было-почему про это власти молчат

Гость|26.10.2018 11:37|

Посмотрите своих знакомых,у кого есть дети,чуть ли не с детского сада:там не успевает, здесь отстает,а здесь нормально,но можно лучше,и, пожалуйста, денюшку в карман,а то вообще отстанет,будет самым-самым неучем

Чокнулись уже с успеваемостью. В наше время полно было неучей и ничего, все живы. А сейчас всем надо чтоб пятерки были, везде успевать, ребенка в десяток кружков водят, авось где то он станет чемпионом. Детства лишаете их.

Гость|26.10.2018 11:38|

Ещё более затенённый вид деятельности свадебные фотографы и видеооператоры, деньги дерут немалые

Гость|26.10.2018 11:38|

penzainform.ru писал(a):

закрылось 1 784 малых предприятия
отсюдова нужно сваливать

Гость|26.10.2018 11:38|

Гость писал(a):

а то вообще отстанет,будет самым-самым неучем.
для этого есть школа дураков. там он будет вундеркиндом. и егэ таким сдавать не надо. до пенсии будет розеточки и выключатели собирать или дворы мести. Ну или плати за младшеклассника 600 руб/час, за старшака - подготовка к ЕГЭ - 1500 руб/час. В итоге поступит, станет юриздом и пойдёт в менты: жизнь удалась

Гость|26.10.2018 11:42|

Гость|26.10.2018 11:38|

Ещё более затенённый вид деятельности свадебные фотографы и видеооператоры, деньги дерут немалые

И ведь вот халявщики! Купи камеру за сто тыщ и бомбить по свадьбам, фотоаппарат сам сделает снимки как в журнале Вог. Правильно? А они за это деньги берут, негодяи. Надо из всех к ногтю, или к станку на дизельный завод, нефиг свадьбы снимать.

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Имя: Гость
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