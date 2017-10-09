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Экономика | В Пензенской области торговали куриным мясом и яйцами с антибиотиком

09.10.2017|16:31
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В понедельник, 9 октября, заместитель руководителя территориального органа Россельхознадзора Баграт Пирумов доложил на заседании в правительстве о контроле над оборотом животноводческой продукции на территории Пензенской области.

В истекшем периоде 2017 года сотрудниками ведомства были выявлены недоброкачественные 20-процентная сметана и сливочное масло, произведенные в Колышлейском районе, а также сливочное масло из Наровчата. Эта продукция оказалась заражена бактериями группы кишечной палочки.

«Результаты исследований переданы в управление Роспотребнадзора, которое привлекло производителей к ответственности», - сообщил Баграт Пирумов.

Также было выявлено мясо птицы тольяттинской птицефабрики с остаточным содержанием антибиотика. Его накопление в организме способно вызвать аллергические реакции.

«Партия - 650 кг - была снята с реализации и возвращена производителю. Информация о выявлении недоброкачественной продукции была передана в самарское управление Россельхознадзора», - доложил Баграт Пирумов.

Антибиотик выявлялся и в продукции Васильевской птицефабрики.

Также на территории региона находили некачественный мед из Краснодарского края. Он содержал вещества, которые не свойственны природному составу и подмешиваются с целью сохранения медом товарного вида. «100 кг было снято с реализации и отправлено производителю», - уточнил докладчик.

Также вернули в Ижевск партию местного молока, содержавшего тетрациклин.

Было выявлено повышенное содержание антибиотика и в пробах яйца Колышлейской птицефабрики. Он добавляется в корма птиц с целью недопущения у них кишечных заболеваний. Предприятие было поставлено на усиленный контроль.

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Гость|09.10.2017 16:42|

penzainform.ru писал(a):

Антибиотик выявлялся и в продукции Васильевской птицефабрики.
Выявлялся. Исправились или не проверяли больше?

Гость|09.10.2017 16:43|

сволота позорная !

Гость|09.10.2017 16:44|

penzainform.ru писал(a):

Партия - 650 кг - была снята с реализации и возвращена производителю.
это чтобы производитель сам же курей сожрал ?)

Гость|09.10.2017 16:47|

ну сняли, небольшую партию, вернули а дальше что? Остальные партии так и продаются, так и сжираются населением. Надо сразу закрывать производство и предприятие продавать с молотка.

Гость|09.10.2017 16:49|

Лишь какой вумный. А семьи работников ты что ли кормить будешь, голытьба буртасская?

Гость|09.10.2017 16:53|

Гость писал(a):

Лишь какой вумный. А семьи работников ты что ли кормить будешь, голытьба буртасская?
А восстанавливать здоровье буртассов после этой отравы ты что ль будешь, быдлота угорская?

Имя: Гость
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