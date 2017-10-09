09.10.2017 | 16:31

В понедельник, 9 октября, заместитель руководителя территориального органа Россельхознадзора Баграт Пирумов доложил на заседании в правительстве о контроле над оборотом животноводческой продукции на территории Пензенской области.

В истекшем периоде 2017 года сотрудниками ведомства были выявлены недоброкачественные 20-процентная сметана и сливочное масло, произведенные в Колышлейском районе, а также сливочное масло из Наровчата. Эта продукция оказалась заражена бактериями группы кишечной палочки.

«Результаты исследований переданы в управление Роспотребнадзора, которое привлекло производителей к ответственности», - сообщил Баграт Пирумов.

Также было выявлено мясо птицы тольяттинской птицефабрики с остаточным содержанием антибиотика. Его накопление в организме способно вызвать аллергические реакции.

«Партия - 650 кг - была снята с реализации и возвращена производителю. Информация о выявлении недоброкачественной продукции была передана в самарское управление Россельхознадзора», - доложил Баграт Пирумов.

Антибиотик выявлялся и в продукции Васильевской птицефабрики.

Также на территории региона находили некачественный мед из Краснодарского края. Он содержал вещества, которые не свойственны природному составу и подмешиваются с целью сохранения медом товарного вида. «100 кг было снято с реализации и отправлено производителю», - уточнил докладчик.

Также вернули в Ижевск партию местного молока, содержавшего тетрациклин.

Было выявлено повышенное содержание антибиотика и в пробах яйца Колышлейской птицефабрики. Он добавляется в корма птиц с целью недопущения у них кишечных заболеваний. Предприятие было поставлено на усиленный контроль.