06.04.2017 | 11:08

Глава администрации Каменского района Константин Грошев призвал местных предпринимателей заняться чаеводством. По мнению чиновника, это перспективный бизнес, который может получить новый виток развития в Сурском крае.

«В Пензенской области уже есть хозяйства, активно осваивающие ниву чаеводства. Например, одно из предприятий Лунинского района, кроме выращивания грибов и ягод, культивирует душицу, иван-чай и чабрец. Здесь же траву перерабатывают и сушат на специальном оборудовании, а затем упаковывают и доставляют к месту реализации. Кстати, упаковку для чая разработало и выпускает также пензенское предприятие», - сообщает местная газета «Каменская новь».

Издание приводит слова руководителя районной администрации: «Потребители устали от гранулированного чая с добавками и красителями, поэтому натуральный обязательно найдет своего покупателя. Сегодня в моде экологичная, здоровая продукция. Иван-чай (кипрей узколистный) обладает всеми этими преимуществами. Напиток, приготовленный из его цвета и листьев, является лечебным».