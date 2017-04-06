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Экономика | Глава Каменского района призвал бизнесменов выращивать иван-чай

06.04.2017|11:08
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Глава администрации Каменского района Константин Грошев призвал местных предпринимателей заняться чаеводством. По мнению чиновника, это перспективный бизнес, который может получить новый виток развития в Сурском крае.

«В Пензенской области уже есть хозяйства, активно осваивающие ниву чаеводства. Например, одно из предприятий Лунинского района, кроме выращивания грибов и ягод, культивирует душицу, иван-чай и чабрец. Здесь же траву перерабатывают и сушат на специальном оборудовании, а затем упаковывают и доставляют к месту реализации. Кстати, упаковку для чая разработало и выпускает также пензенское предприятие», - сообщает местная газета «Каменская новь».

Издание приводит слова руководителя районной администрации: «Потребители устали от гранулированного чая с добавками и красителями, поэтому натуральный обязательно найдет своего покупателя. Сегодня в моде экологичная, здоровая продукция. Иван-чай (кипрей узколистный) обладает всеми этими преимуществами. Напиток, приготовленный из его цвета и листьев, является лечебным».

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Гость|06.04.2017 11:26|

А сердобский глава мать-и-мачеху...

Гость|06.04.2017 11:34|

Бурьян и лебеду... Маразм

Гость|06.04.2017 11:39|

если попробуешь иван-чай, то мнение кардинально изменится. Его пили издревне на Руси, поставляли в Европу.

Гость|06.04.2017 11:48|

очень хорошая тема! иван чай из Алтая бешеных денег стоит. многие бы стали покупать местный чай по нормальной цене. его конечно самому нетрудно насобирать - но муторно ферментировать.

Гость|06.04.2017 12:04|

А что его выращивать? Растет на полях везде! Сама летом собирала, потом заферментировала в мультиварке и высушила в ней же (а можно и в духовке), до сих пор пью, порядок! Это муторно, если по старинке, при комнатной температуре под влажной марлей, пробовала и так, а потом узнала, что можно на 6-8часов поставить на каком-то там режиме легкого подогрева в мульте (какой режим, сейчас не вспомню, уточнить могу) - и все прекрасно и легко вышло, и ненапряжно!

Гость|06.04.2017 12:17|

ничего не муторно . делали по старинке с льняными салфетками и ферментированием и пьем с удовольствием . также и цикорий заготавливаем . у нас все есть у самих и не химические красители и ароматы ,а ахмат и все другую лабуду пусть пьют в англии на завтрак . кстати на семью не так и много надо и цикория и иван чая есть еще кисели компоты соки .всего по немногу и никакие крашенные добрые любимые уже не понадобятся,и чем тогда нас кроме жкх оббирать ?????????

Гость|06.04.2017 12:37|

Что лечит им глава?

Гость|06.04.2017 13:19|

Иван-чай? А как же рыжик,бизоны и страусы?!!!

Гость|06.04.2017 13:25|

Иван чай это который на кладбище растет,синий, розовый или нет?

Гость|06.04.2017 13:28|

Модеры! Что, у вас уже и Леонида Филатова нельзя цитировать?

Гость|06.04.2017 13:34|

Гость писал(a):

Иван-чай? А как же рыжик,бизоны и страусы?!!
остальное в соседних районах

Гость|06.04.2017 13:38|

Пора выращивать крапиву и лебеду.

Гость|06.04.2017 13:50|

Да, пора валить из этой страны.

Гость|06.04.2017 14:18|

Гость писал(a):

Иван чай это который на кладбище растет,синий, розовый или нет?
На кладбище растёт всё то же самое,что и за его пределами,если что. Ну может быть разве что немного лучше растёт...

Гость|06.04.2017 14:38|

Пробовал ваш иван-чай, ерунда какая то, трава травой. Как будто веник кипятком ошпарили. Лучше цейлонского крупнолистового или кенийского заварить, или вечерком китайского зелёного.

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Имя: Гость
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