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Экономика | Пензенской области выделены деньги на создание учебных мест

01.02.2017|10:15
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Пензенская область вошла в число 57 регионов, которым выделены деньги на создание новых мест в образовательных организациях на 2016-2025 годы. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы размер отведенной для Пензенской области субсидии составил 102 млн 155 тыс. руб.

«Средства направляются на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации», - сообщается на сайте Правительства России.

Напомним: в большинстве школ Пензы превышена плановая наполняемость, многие из них работают в две смены. В федеральную программу по строительству образовательных учреждений уже вошла школа № 14 на улице Новый Кавказ.

Также губернатор Пензенской области принял решение о том, что в 2017 году за счет бюджетов разных уровней отремонтируют 30 образовательных учреждений.

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Гость|01.02.2017 11:06|

penzainform.ru писал(a):

многие из них работают в две смены
Это что уже считается ненормальной ситуацией?

Гость|01.02.2017 11:56|

да. Мы в отличие от вас живем в 21 веке.

Гость|01.02.2017 13:22|

какие только предлоги не придумают чтобы деньги из бюджета украсть

Гость|01.02.2017 13:45|

А Б

Значительная часть нововведений так или иначе направлена на повышение цен на услуги или товары, либо иными способами осложнить жизнь людей. Нынешняя власть последовательно и неуклонно строит государство, враждебное по отношению к его народу.

эльшат мехтиев

России не изменения нужны, а радикальные Реформы. Мы погрязли в переназначениях Сердюковых и Шойгу, как и всех прочих с одной должности на другую. О каком социальном лифте можно втулять населению, если все верхние этажи всегда заняты на поколения вперёд и все движения для простого народа только по горизонтали определены: Мфц, суд, налоговая, суд, и так по кругу. В любом московском районе ТЫСЯЧИ должников. А что говорить про масштабы страны, где триллионы невозвратов по кредитам и триллионы по жкх???

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