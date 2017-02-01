01.02.2017 | 10:15

Пензенская область вошла в число 57 регионов, которым выделены деньги на создание новых мест в образовательных организациях на 2016-2025 годы. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы размер отведенной для Пензенской области субсидии составил 102 млн 155 тыс. руб.

«Средства направляются на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации», - сообщается на сайте Правительства России.

Напомним: в большинстве школ Пензы превышена плановая наполняемость, многие из них работают в две смены. В федеральную программу по строительству образовательных учреждений уже вошла школа № 14 на улице Новый Кавказ.

Также губернатор Пензенской области принял решение о том, что в 2017 году за счет бюджетов разных уровней отремонтируют 30 образовательных учреждений.