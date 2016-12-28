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Общество | В 2017 году за счет бюджетов разных уровней отремонтируют 30 школ

28.12.2016|14:24
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В среду, 28 декабря, министр образования Пензенской области Александр Воронков на итоговой пресс-конференции рассказал о перспективах строительства школ.

«Мы приобрели у инвестора школу на тысячу с лишним мест в Спутнике, где только на оборудование были затрачены миллионы. Она начнет полностью функционировать с 1 сентября 2017 года.

Также в будущем году будут введены в эксплуатацию еще две школы: на 550 мест в районе улицы Новый Кавказ в Пензе и на 375 мест в Кузнецке, где решится проблема второй смены», - поделился планами Воронков.

Министр отметил, что его ведомством задачи ставятся не только на будущий год, но и на перспективу.

«Мы постараемся принять участие в программе строительства новых школ на Шуисте и в Дальнем Арбекове в Пензе, в Верхнем Ломове и других районах, а также планируем реконструкцию школы в Белинском», - добавил Александр Воронков.

По словам министра, по федеральной программе и за счет государственных средств с 2019 года начнется капитальный ремонт школ с износом более 50%. Но губернатор принял решение в течение трех лет реализовать областной проект и выделил 154 млн рублей на эти цели при условии, что 70% составят средства регионального бюджета, а 30% - местного. В следующем году таким образом будут отремонтированы 30 школ.

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