Стал известен график встречи с горожанами артистов, которые 1 марта приедут в Пензу на хоккейный матч.
С народным артистом России Андреем Соколовым, а также актерами Алексеем Дмитриевым и Александром Морозовым можно будет увидеться в малом зале областного драматического театра.
Музыкант и композитор Андрей Батурин и актер Андрей Фролов пообщаются с публикой в Зеленом зале Пензенской картинной галереи.
Актеры Владимир Шевельков и Сергей Комаров встретятся с общественностью в гостиной Литературного музея.
В пресс-службе регионального минспорта уточнили, что все названные мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00.
Заслуженный мастер спорта России по футболу Дмитрий Сычев, снявшийся в нескольких фильмах, ответит на вопросы с 12:00 до 12:45 в ФОКе «Спутник» на улице Попова.
В этот же день приезжие артисты в составе команды «КомАр» в «Дизель-Арене» сыграют против сборной правительства Пензенской области, которую возглавит губернатор Иван Белозерцев.
Мда... В 12.32 приглашают на встречи, которые уже полчаса как идут. Это нормально?