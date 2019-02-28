28.02.2019 | 12:32

Стал известен график встречи с горожанами артистов, которые 1 марта приедут в Пензу на хоккейный матч.

С народным артистом России Андреем Соколовым, а также актерами Алексеем Дмитриевым и Александром Морозовым можно будет увидеться в малом зале областного драматического театра.

Музыкант и композитор Андрей Батурин и актер Андрей Фролов пообщаются с публикой в Зеленом зале Пензенской картинной галереи.

Актеры Владимир Шевельков и Сергей Комаров встретятся с общественностью в гостиной Литературного музея.

В пресс-службе регионального минспорта уточнили, что все названные мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00.

Заслуженный мастер спорта России по футболу Дмитрий Сычев, снявшийся в нескольких фильмах, ответит на вопросы с 12:00 до 12:45 в ФОКе «Спутник» на улице Попова.

В этот же день приезжие артисты в составе команды «КомАр» в «Дизель-Арене» сыграют против сборной правительства Пензенской области, которую возглавит губернатор Иван Белозерцев.