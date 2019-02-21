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Культура | За «Неделю книгодарения» пензенцы принесли в библиотеки 2,5 тыс. изданий

21.02.2019|13:16
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В четверг, 21 февраля, в библиотеках Пензы подвели итоги акции, приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечался 14 февраля.

В 2019 году городские библиотеки запланировали к «Неделе книгодарения» благотворительные мероприятия и конкурсы. Количество участников акции достигло 1 200 человек.

Рекордсменом по количеству подаренных книг стала Центральная городская публичная библиотека им. В. Г. Белинского: читатели вручили ей 650 изданий. Среди них лидируют произведения Лермонтова, Куприна, Булгакова, Бродского, а также зарубежных писателей - Ремарка, Байрона и других.

Большую часть презентов составляют детективы современных российских авторов Марининой, Литвиновых, Поляковой, Андреевой.

В подарок маленьким читателям горожане преподнесли издания Драгунского, Остера, Токмаковой, Успенского, сказки Пушкина, Андерсена, братьев Гримм.

«Все книги поступили в хорошем состоянии, многие них были специально куплены для библиотек. Всего было получено более двух с половиной тысяч книг. После обработки они займут место в читальных залах и на абонементах детского и взрослого чтения», - сообщили в ЦГПБ им. В. Г. Белинского.

Акция проходила не только в Пензе, но и в других населенных пунктах области, в частности в Кузнецке и Заречном. Так, кузнечане подарили центральной городской библиотеке более 400 книг.

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