15.02.2019 | 16:53

В четверг, 14 февраля, в Кузнецкой центральной городской библиотеке им. А. Н. Радищева подвели итоги акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.

Кузнецкие библиотекари запустили в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» социологический опрос: «14 февраля - это ...». На выбор предлагалось несколько вариантов.

«Большинство респондентов (более 62%) выбрали ответ, что это всего лишь четверг, почти 29% опрошенных празднуют 14 февраля День всех влюбленных и лишь для 4% ответивших 14 февраля ассоциируется с Международным днем книгодарения», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Тем не менее в акции «Дарите книги с любовью» с каждым годом участвует все больше кузнечан. Так, в этом году более 150 книг подарила семья Мураевых, 80 изданий - семья Ипполитовых. Более 30 востребованных детских книг-брошюр принес горожанин Николай Бажанов. Большую активность проявили ученики и педагоги школ № 6, 16 и лицея № 21.

В результате акции кузнечане подарили библиотеке более 400 книг.