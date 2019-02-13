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Культура | Трехметровый памятник первостроителям Заречного обойдется в пять миллионов

13.02.2019|17:53
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Мемориал в честь созидателей Заречного, который создается по проекту госкорпорации «Росатом», установят в конце мая, приурочив его открытие ко Дню города. Об этом сообщает портал «Город Z».

Монумент высотой свыше трех метров будет расположен около музейно-выставочного центра закрытого города. Изначально для установки памятника в закрытом городе предлагалось три места: рядом с музейно-выставочным центром, у центрального стадиона либо возле аллеи, ведущей от ТЮЗа к парку имени М. Ю. Лермонтова. Затем выбор был сделан. В декабре строители закончили благоустройство площадки для памятника.

По проекту, монумент представляет из себя дерево с моделью атома в кроне. В листве и ветвях можно будет рассмотреть очертания знакомых зданий города. Мемориальный знак будет сделан из бронзы и меди.

На подготовку площадки и создание памятника будет потрачено пять миллионов рублей. Эти средства выделил Заречному «Росатом».

Источник — gorodz.info
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Гость|13.02.2019 18:13|

Нужен 5-ти метровый ОЛЕНЬ, мемориальный знак нынешним жителям

Гость|13.02.2019 18:17|

penzainform.ru писал(a):

Мемориал в честь созидателей Заречного,
И снова враньё и искажение истории. Не было ни какого Заречного. Город официально назывался Пенза-19 с 1958 года до 1992 г. ,и только после распада СССР появилось название Заречный. Так каким всё же созидателям собрались ставить памятник,уж не тем ли которые угробили производство !?

Гость|13.02.2019 18:42|

В Пензе страшну-маму-шахидку хотят ставить,а ваш памятник, что Аленький цветочек.

Гость|13.02.2019 21:10|

Похож на болезнь какую-то.

Гость|13.02.2019 21:15|

На раковую опухоль

Гость|13.02.2019 21:17|

penzainform.ru писал(a):

. Мемориальный знак будет сделан из бронзы и меди.
А бронза из чего будет сделана?

Имя: Гость
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