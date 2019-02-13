13.02.2019 | 17:53

Мемориал в честь созидателей Заречного, который создается по проекту госкорпорации «Росатом», установят в конце мая, приурочив его открытие ко Дню города. Об этом сообщает портал «Город Z».

Монумент высотой свыше трех метров будет расположен около музейно-выставочного центра закрытого города. Изначально для установки памятника в закрытом городе предлагалось три места: рядом с музейно-выставочным центром, у центрального стадиона либо возле аллеи, ведущей от ТЮЗа к парку имени М. Ю. Лермонтова. Затем выбор был сделан. В декабре строители закончили благоустройство площадки для памятника.

По проекту, монумент представляет из себя дерево с моделью атома в кроне. В листве и ветвях можно будет рассмотреть очертания знакомых зданий города. Мемориальный знак будет сделан из бронзы и меди.

На подготовку площадки и создание памятника будет потрачено пять миллионов рублей. Эти средства выделил Заречному «Росатом».