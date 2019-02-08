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Культура | В Пензе озвучены итоги голосования за эскиз памятника материнству

08.02.2019|13:05
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В пятницу, 8 февраля, были оглашены итоги голосования за эскиз памятника матери, который планируется установить в Пензе.

Как рассказала представителям СМИ председатель регионального отделения всероссийской общественной организации «Союз женщин России», экспертному совету было предложено 20 эскизов, из которых для всеобщего голосования было отобрано три.

В итоге победу одержала работа «Мать и дитя», автором которой является Георгий Курдов, уроженец Пензы, ныне живущий и работающий в Москве. В голосовании участвовали свыше 1 400 пензенцев, из которых данный вариант выбрали более 800 человек

«На мой взгляд, выбор оправдан. Пензенская область - многонациональная и разновозрастная, и когда люди выбирают классический вариант, то понятно, что он отражает мысли и чаяния народа», - считает Светлана Кудинова.

Следующим этапом станет работа с автором проекта, которому предложат возвести памятник материнству в Пензе.

Объем финансирования, по словам Светланы Кудиновой, пока не оговаривался, так как не было известно, какой проект победит. По этой же причине не определено место, где должен стоять арт-объект.

«Мы будем работать с меценатами, готовыми принять участие в проекте, с администрацией Пензы и с правительством области, привлекать общественность и СМИ, чтобы узнать точку зрения горожан, где должен находиться памятник», - завершила Светлана Кудинова.

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Гость|08.02.2019 13:29|

Нас не услышали. Нам не нужен такой памятник. Мне - матери не нужен.

Гость|08.02.2019 13:43|

скультура оборванки

Гость|08.02.2019 13:44|

Гость писал(a):

Нас не услышали. Нам не нужен такой памятник. Мне - матери не нужен.
Поддерживаю. Зачем нам замотанная в простыню тетка, непонятно куда идущая с ребенком на руках?

Это памятник беженцам, а не матери...

Гость|08.02.2019 13:44|

penzainform.ru писал(a):

«На мой взгляд, выбор оправдан. Пензенская область - многонациональная и разновозрастная, и когда люди выбирают классический вариант, то понятно, что он отражает мысли и чаяния народа», - считает Светлана Кудинова.
Пензу переименуют в Милан или Венецию (вот это может быть ,но по другой причине).А при чём Россия и итальянская классическая скульптура?

Гость|08.02.2019 14:03|

Людей так и не услышали - мне как матери (а детей у меня не один) не нужен этот памятник, на который еще у меценатов деньги и у городского бюджета клянчить будут - у 5 сохранившихся пензенских заводов (из премий моего мужа и его коллег). Мои здоровые, умные дети - памятник мне.

ЦИРК достройте! Дети ходят в убогий шатер - позорище!

Гость|08.02.2019 14:15|

penzainform.ru писал(a):

В голосовании участвовали свыше 1 400 пензенцев, из которых данный вариант выбрали более 800 человек
А на мой взгляд, голосование надо признать несостоявшимся. Проголосовало всего лишь 1400 человек из полумиллионного города! Не хотели люди голосовать, потому что ни один из предложенных вариантов не является достойным! Но власти нас не слышат и будут возводить это убожество- памятник нищенке-цыганке. (

Гость|08.02.2019 14:18|

Собака лает - караван идет.

Гость|08.02.2019 14:18|

penzainform.ru писал(a):

чтобы узнать точку зрения горожан, где должен находиться памятник»,
Да не нужно нам это кошмарище! Нигде не нужно! Хватит уже город уродовать!

Гость|08.02.2019 14:24|

очередное уродство

Гость|08.02.2019 14:26|

Бедная сирийская мать-одиночка!

Гость|08.02.2019 14:32|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

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