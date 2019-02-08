В пятницу, 8 февраля, были оглашены итоги голосования за эскиз памятника матери, который планируется установить в Пензе.
Как рассказала представителям СМИ председатель регионального отделения всероссийской общественной организации «Союз женщин России», экспертному совету было предложено 20 эскизов, из которых для всеобщего голосования было отобрано три.
В итоге победу одержала работа «Мать и дитя», автором которой является Георгий Курдов, уроженец Пензы, ныне живущий и работающий в Москве. В голосовании участвовали свыше 1 400 пензенцев, из которых данный вариант выбрали более 800 человек
«На мой взгляд, выбор оправдан. Пензенская область - многонациональная и разновозрастная, и когда люди выбирают классический вариант, то понятно, что он отражает мысли и чаяния народа», - считает Светлана Кудинова.
Следующим этапом станет работа с автором проекта, которому предложат возвести памятник материнству в Пензе.
Объем финансирования, по словам Светланы Кудиновой, пока не оговаривался, так как не было известно, какой проект победит. По этой же причине не определено место, где должен стоять арт-объект.
«Мы будем работать с меценатами, готовыми принять участие в проекте, с администрацией Пензы и с правительством области, привлекать общественность и СМИ, чтобы узнать точку зрения горожан, где должен находиться памятник», - завершила Светлана Кудинова.
Нас не услышали. Нам не нужен такой памятник. Мне - матери не нужен.