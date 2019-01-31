31.01.2019 | 15:04

В Пензе подведены итоги голосования за образ нового памятника матери, который впоследствии установят в областном центре. Оно проходило на сайте правительства области с 24 декабря 2018 года до 31 января 2019-го.

Участие в голосовании принял 1 421 человек. От желающих выбрать один из трех предложенных вариантов требовалась регистрация на портале госуслуг.

Большинство голосов было отдано за вариант № 3 - 819.

Вариант № 1 набрал 587 голосов.

Вариант № 2 понравился 15 жителям Пензенской области.

На форуме портала penzainform.ru пензенцы не одобрили ни один из предложенных образов памятника: «Это не памятник Матери. Это памятник матерям-одиночкам», «Ни от одного варианта душу не щемит. Все мимо», «Нежности нет, эмоций нет. Слабые работы», «Почему нельзя показать живую, счастливую мать, а не идущую на плаху от безысходности?».

Удивила пензенцев и одежда изображенных матерей. «Где вы видели, чтобы в нашей местности женщины носили такие балахоны, что на 2 и 3 варианте? Вы можете себе представить памятник женщине на Кавказе в мини-юбке? Я нет, так же как и этот, в таком балахоне, на территории Пензы», «Все три проекта неудачные. Если уж фантазии не хватает - скопируйте мать и ребенка с золотой веточкой, убрав солдата, с площади Победы. Там и женщина, и ребенок выглядят собирательно и современно (потому что умели делать скульптуры навеки)», - написали горожане.