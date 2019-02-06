06.02.2019 | 14:51

Список музеев, которые 9 и 10 февраля можно будет посетить бесплатно в честь 80-летия Пензенской области, расширился.

Ранее региональное министерство культуры и туризма представило перечень, в который вошли пензенские музеи И. Н. Ульянова, В. О. Ключевского, литературный, народного творчества, одной картины (по предварительной записи), областная картинная галерея и Губернаторский дом.

Кроме того, в предварительный список вошли культурные учреждения в районах области - Никольский музей стекла и хрусталя (г. Никольск), музеи А. Н. Радищева (с. Радищево, Кузнецкий район), А. И. Куприна (с. Наровчат) и В. Г. Белинского (г. Белинский).

Теперь о готовности принять участие в акции объявили Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (Белинский район, село Лермонтово, улица Бугор, 1/1), Пензенский государственный краеведческий музей (г. Пенза, ул. Красная, 73).

Также свои двери для бесплатного посещения распахнут музей народного творчества Спасского района (г. Спасск, Советская площадь,34), Кузнецкий музейно-выставочный центр (г. Кузнецк, ул. Ленина, 270, ул. Ленина, 291а), музей А. Г. Малышкина (р. п. Мокшан, ул. Пензенская, 17), музей-заповедник Наровчатского района (с. Наровчат, ул. Советская, 29), Сердобский историко-краеведческий музей (г. Сердобск, ул. Гагарина, 13), Поимский историко-архитектурный музей (Белинский район, с. Поим, ул. Садовая, 39), Сосновоборский краеведческий музей (п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, 6Б), музейно-выставочный центр г. Заречного (ул. Спортивная, 4) и краеведческий музей г. Никольска (ул. Ульяновская, 6Б).