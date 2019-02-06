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Культура | Перечень музеев, которые можно будет посетить бесплатно, расширился

06.02.2019|14:51
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Список музеев, которые 9 и 10 февраля можно будет посетить бесплатно в честь 80-летия Пензенской области, расширился.

Ранее региональное министерство культуры и туризма представило перечень, в который вошли пензенские музеи И. Н. Ульянова, В. О. Ключевского, литературный, народного творчества, одной картины (по предварительной записи), областная картинная галерея и Губернаторский дом.

Кроме того, в предварительный список вошли культурные учреждения в районах области - Никольский музей стекла и хрусталя (г. Никольск), музеи А. Н. Радищева (с. Радищево, Кузнецкий район), А. И. Куприна (с. Наровчат) и В. Г. Белинского (г. Белинский).

Теперь о готовности принять участие в акции объявили Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (Белинский район, село Лермонтово, улица Бугор, 1/1), Пензенский государственный краеведческий музей (г. Пенза, ул. Красная, 73).

Также свои двери для бесплатного посещения распахнут музей народного творчества Спасского района (г. Спасск, Советская площадь,34), Кузнецкий музейно-выставочный центр (г. Кузнецк, ул. Ленина, 270, ул. Ленина, 291а), музей А. Г. Малышкина (р. п. Мокшан, ул. Пензенская, 17), музей-заповедник Наровчатского района (с. Наровчат, ул. Советская, 29), Сердобский историко-краеведческий музей (г. Сердобск, ул. Гагарина, 13), Поимский историко-архитектурный музей (Белинский район, с. Поим, ул. Садовая, 39), Сосновоборский краеведческий музей (п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, 6Б), музейно-выставочный центр г. Заречного (ул. Спортивная, 4) и краеведческий музей г. Никольска (ул. Ульяновская, 6Б).

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Гость|06.02.2019 15:22|

- ФГБУК "Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" (Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово, улица Бугор 1/1);

Государственные музеи Пензенской области:

- ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области»:

- Литературный музей (г. Пенза, ул. Кирова, 2);

- Музей А.Н. Радищева (село Радищево, ул. Центральная, 66);

- Музей А.И. Куприна (село Наровчат, ул. Куприна, 3);

- Музей В.Г. Белинского (г. Белинский, ул. Лермонтовская, 79);

- ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей»:

- Музей народного творчества (г. Пенза, ул. Куйбышева, 45);

- Музей И.Н. Ульянова (г. Пенза, ул. Красная, 54А);

- Музей В.О. Ключевского (г. Пенза, ул. Ключевского, 66-68);

- ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого»:

- Картинная галерея, Губернаторский дом (Пенза, ул. Советская, 3, 5);

- Никольский музей стекла и хрусталя (г. Никольск, ул. Комсомольская, 21);

- Музей одной картины им. Г.В. Мясникова (г. Пенза, ул. Кирова, 11) (сеансы по предварительной записи);

Муниципальные музеи Пензенской области:

- МБУК "Музей народного творчества Спасского района Пензенской области" (г. Спасск, Советская площадь,34);

- МУК "Кузнецкий музейно-выставочный центр" (г. Кузнецк, ул. Ленина, 270, ул. Ленина, 291а);

- МБУК "Музей А.Г. Малышкина Мокшанского района Пензенской области" (р.п. Мокшан, ул. Пензенская, 17);

- МБУК "Музей-заповедник" Наровчатского района Пензенской области" (с. Наровчат, ул. Советская, 29);

- МКУК "Историко-краеведческий музей" г. Сердобска Сердобского района (г. Сердобск, ул. Гагарина, 13);

- МУК "Поимский историко-архитектурный музей Белинского района Пензенской области" (с. Поим, ул. Садовая, 39);

- МБУК "Краеведческий музей" п. Сосновоборск Пензенской области" (п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, 6Б);

- МУК "Музейно-выставочный центр г. Заречного Пензенской области" (г. Заречный, ул. Спортивная, 4);

- МБУК "Краеведческий музей г. Никольска Никольского района Пензенской области" (г. Никольск, ул. Ульяновская, 6Б).Официальный портал Правительства Пензенской области.

Гость|06.02.2019 15:45|

единственный музей, который хочу посетить - это музей ЗИФ. Куда пропали все экспонаты из музея? а так же велосипеды начала 30х годов?

Гость|06.02.2019 16:11|

Гость писал(a):

единственный музей, который хочу посетить - это музей ЗИФ. Куда пропали все экспонаты из музея? а так же велосипеды начала 30х годов?
"Прощай, культура. В Пензе разворовали заброшенный музей ЗиФ." Репортаж от 2015 года.

Гость|06.02.2019 16:28|

Завод ЗИЫ переехал в Пензу из Петербурга в 1913 году и очень печально что вся его вековая история умерла в нашей несчастной Пензе. Не без косвенного участия Правительства т.к. 50% принадлежит по сей день ему. С 2010 года ветераны завода неоднократно обращались в Правительство с мольбами спасти музей, но к сожалению Пензенские велосипеды никогда не были популярны)

Гость|06.02.2019 16:35|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

Гость|06.02.2019 16:36|

Еботень

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