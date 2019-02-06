Список музеев, которые 9 и 10 февраля можно будет посетить бесплатно в честь 80-летия Пензенской области, расширился.
Ранее региональное министерство культуры и туризма представило перечень, в который вошли пензенские музеи И. Н. Ульянова, В. О. Ключевского, литературный, народного творчества, одной картины (по предварительной записи), областная картинная галерея и Губернаторский дом.
Кроме того, в предварительный список вошли культурные учреждения в районах области - Никольский музей стекла и хрусталя (г. Никольск), музеи А. Н. Радищева (с. Радищево, Кузнецкий район), А. И. Куприна (с. Наровчат) и В. Г. Белинского (г. Белинский).
Теперь о готовности принять участие в акции объявили Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» (Белинский район, село Лермонтово, улица Бугор, 1/1), Пензенский государственный краеведческий музей (г. Пенза, ул. Красная, 73).
Также свои двери для бесплатного посещения распахнут музей народного творчества Спасского района (г. Спасск, Советская площадь,34), Кузнецкий музейно-выставочный центр (г. Кузнецк, ул. Ленина, 270, ул. Ленина, 291а), музей А. Г. Малышкина (р. п. Мокшан, ул. Пензенская, 17), музей-заповедник Наровчатского района (с. Наровчат, ул. Советская, 29), Сердобский историко-краеведческий музей (г. Сердобск, ул. Гагарина, 13), Поимский историко-архитектурный музей (Белинский район, с. Поим, ул. Садовая, 39), Сосновоборский краеведческий музей (п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, 6Б), музейно-выставочный центр г. Заречного (ул. Спортивная, 4) и краеведческий музей г. Никольска (ул. Ульяновская, 6Б).
- ФГБУК "Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" (Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово, улица Бугор 1/1);
Государственные музеи Пензенской области:
- ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области»:
- Литературный музей (г. Пенза, ул. Кирова, 2);
- Музей А.Н. Радищева (село Радищево, ул. Центральная, 66);
- Музей А.И. Куприна (село Наровчат, ул. Куприна, 3);
- Музей В.Г. Белинского (г. Белинский, ул. Лермонтовская, 79);
- ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей»:
- Музей народного творчества (г. Пенза, ул. Куйбышева, 45);
- Музей И.Н. Ульянова (г. Пенза, ул. Красная, 54А);
- Музей В.О. Ключевского (г. Пенза, ул. Ключевского, 66-68);
- ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого»:
- Картинная галерея, Губернаторский дом (Пенза, ул. Советская, 3, 5);
- Никольский музей стекла и хрусталя (г. Никольск, ул. Комсомольская, 21);
- Музей одной картины им. Г.В. Мясникова (г. Пенза, ул. Кирова, 11) (сеансы по предварительной записи);
Муниципальные музеи Пензенской области:
- МБУК "Музей народного творчества Спасского района Пензенской области" (г. Спасск, Советская площадь,34);
- МУК "Кузнецкий музейно-выставочный центр" (г. Кузнецк, ул. Ленина, 270, ул. Ленина, 291а);
- МБУК "Музей А.Г. Малышкина Мокшанского района Пензенской области" (р.п. Мокшан, ул. Пензенская, 17);
- МБУК "Музей-заповедник" Наровчатского района Пензенской области" (с. Наровчат, ул. Советская, 29);
- МКУК "Историко-краеведческий музей" г. Сердобска Сердобского района (г. Сердобск, ул. Гагарина, 13);
- МУК "Поимский историко-архитектурный музей Белинского района Пензенской области" (с. Поим, ул. Садовая, 39);
- МБУК "Краеведческий музей" п. Сосновоборск Пензенской области" (п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, 6Б);
- МУК "Музейно-выставочный центр г. Заречного Пензенской области" (г. Заречный, ул. Спортивная, 4);
- МБУК "Краеведческий музей г. Никольска Никольского района Пензенской области" (г. Никольск, ул. Ульяновская, 6Б).Официальный портал Правительства Пензенской области.