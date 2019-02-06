06.02.2019 | 11:27

Министерство культуры и туризма Пензенской области составило перечень музеев, которые в честь 80-летия региона можно будет посетить бесплатно 9 и 10 февраля.

В Пензе с 10:00 до 17:00 будут работать музеи И. Н. Ульянова (ул. Красная, 54а) и В. О. Ключевского (ул. Ключевского, 66-68), а также Литературный музей (ул. Кирова, 2).

С 10:00 до 18:00 можно посетить Музей народного творчества (ул. Куйбышева, 45), областную картинную галерею и Губернаторский дом (ул. Советская, 3 и 5) и по предварительной записи Музей одной картины им. Г. В. Мясникова (ул. Кирова, 11).

Также в эти дни с 10:00 до 17:00 гостей будут ждать Никольский музей стекла и хрусталя (г. Никольск, ул. Комсомольская, 21), музей А. Н. Радищева (Кузнецкий район, с. Радищево, ул. Центральная, 66), музей А. И. Куприна (с. Наровчат, ул. Куприна, 3).

Музей В. Г. Белинского (г. Белинский, ул. Лермонтовская, 79) будет открыт с 9:00 до 18:00.

Следует иметь в виду, что за мероприятия, которые будут проводиться в музеях - экскурсии, квесты, мастер-классы - посетителям придется заплатить по прейскуранту.