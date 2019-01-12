12.01.2019 | 13:49

Дни Пензенской области, которые пройдут в конце января в Совете Федерации Федерального Собрания России, украсит выставка работ крупнейших художников Сурского края.

В Москву отправятся полотна таких мастеров, как Анатолий Омельченко, Алексей Шалаев, Виктор Шабанов, Владимир Павликов, Юрий Карасев, Анатолий Ширманов, Юрий Николаев, Владимир Филатов.

Запись об этом имеется в группе Пензенской картинной галереи в социальной сети «ВКонтакте».

«Все они замечательные мастера пейзажа, портрета и натюрморта. Их произведения трогают глубиной и проникновенностью образов, тонкой поэтичностью и одухотворенностью», - говорится в посте.

Всего в Совфед направят девять полотен. Два из них - «Вербы. Фиалки» и «Мед и медовуха» - принадлежат кисти Владимира Павликова, одного из мэтров пензенской школы.

Также в коллекции полотен - «Натюрморт с грибами» Юрия Карасева, пейзаж «Травы отцвели» Анатолия Омельченко, «Васильки» Анатолия Ширманова.

Кроме того, среди представленных картин будут «Солнечный дворик Пензенского художественного училища» Алексея Шалаева, «Осень» Виктора Шабанова, «Июнь. В лесу» Юрия Николаева.

«Завершает серию пензенских мастеров талантливый живописец и портретист Владимир Филатов. Все образы, созданные художником, отличаются не просто потрясающим внешним сходством, но и глубиной личности изображаемого, делая настоящим героем, внутри которого разыгрывается драма. Среди таких работ - «Портрет художника В. Г. Курдова», который знакомит нас с художником, скульптором, участником Великой Отечественной Войны и самым старшим и самобытным представителем пензенской художественной школы», - говорится еще в одной записи картинной галереи.