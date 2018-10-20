20.10.2018 | 13:25

В воскресенье, 21 октября, делегация Пензенского драматического театра отправляется на Кипр, где откроет программу международного проекта «Российские театральные сезоны на Кипре» спектаклем «В зале есть врач?» по пьесе Елизаветы Трусевич в постановке Ансара Халилуллина.

Спектакль пензенского театра увидят зрители в двух городах: 24 октября актеры сыграют в Пафосе, а 26-го - в столице Кипра Никосии. Сценическое действо будет сопровождаться субтитрами на греческом и английском языках.

В спектакле заняты Сергей Казаков, Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков и Юлия Кузнецова.

Премьера спектакля «В зале есть врач?» состоялась 30 ноября 2017 года. В марте этого года он был представлен в трех городах Израиля, а в мае получил специальный приз дирекции XII Всероссийского театрального фестиваля имени Н. Х. Рыбакова в Тамбове.

«Гастрольная поездка организована Российским центром науки и культуры в Республике Кипр», - сообщается на сайте областного драмтеатра.