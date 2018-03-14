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Культура | Артисты драмтеатра покажут в Израиле спектакль «В зале есть врач?»

14.03.2018|09:31
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Артисты Пензенского драматического театра отправились в Израиль на международный фестиваль региональных театров России и стран СНГ «Театральный дивертисмент».

Они представят публике недавнюю премьеру - сновидение в одном действии «В зале есть врач?» по пьесе современного московского драматурга Елизаветы Трусевич.

Это фантастическая история о писателях, врачах и тех, кому удавалось совмещать эти две профессии.

«В пространстве пьесы удивительным образом сталкиваются три знаковые фигуры русской литературы — Александр Пушкин, Антон Чехов и Михаил Булгаков», - сообщили в театре.

В спектакле заняты Сергей Казаков, Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков и Юлия Кузнецова.

Постановку увидит русскоязычное население трех израильских городов: 16 марта пензенские актеры сыграют в Ашдоде, 17 марта - в Петах-Тикве, а 18-го - в Ришон-ле-Ционе.

Источник — Фото Дмитрия Журкина
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Гость|14.03.2018 09:42|

Правильно поехали, там к минздраву гробы с венками не приносят...

Гость|14.03.2018 09:50|

penzainform.ru писал(a):

«В пространстве пьесы удивительным образом сталкиваются три знаковые фигуры русской литературы — Александр Пушкин, Антон Чехов и Михаил Булгаков», - сообщили в театре.
МАРАЗМ. Совести у артистов нет.

Гость|14.03.2018 09:53|

Гость писал(a):

МАРАЗМ. Совести у артистов нет.
У лицедеев совести нет.

Гость|14.03.2018 10:03|

РАЗВЕ ПЕНАИНФОРМ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОДАЖИ ВСЯКОЙ ДРЯНИ?

Гость|14.03.2018 10:07|

Хоть посмотрят как люди живут. В тамошних городах небось и общественные туалеты есть, не то что сами знаете где.

Гость|14.03.2018 10:12|

Лучше ехай в гейропу,насмотришься по полной. Вечерком гуляй сам,без экскурсий.

Гость|14.03.2018 10:59|

В гейропу нельзя. Вдруг понравятся ихи блага - чистота, туалеты чистые бесплатные, вежливость. Захочется так же жить, а нельзя.

Имя: Гость
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