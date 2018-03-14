14.03.2018 | 09:31

Артисты Пензенского драматического театра отправились в Израиль на международный фестиваль региональных театров России и стран СНГ «Театральный дивертисмент».

Они представят публике недавнюю премьеру - сновидение в одном действии «В зале есть врач?» по пьесе современного московского драматурга Елизаветы Трусевич.

Это фантастическая история о писателях, врачах и тех, кому удавалось совмещать эти две профессии.

«В пространстве пьесы удивительным образом сталкиваются три знаковые фигуры русской литературы — Александр Пушкин, Антон Чехов и Михаил Булгаков», - сообщили в театре.

В спектакле заняты Сергей Казаков, Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков и Юлия Кузнецова.

Постановку увидит русскоязычное население трех израильских городов: 16 марта пензенские актеры сыграют в Ашдоде, 17 марта - в Петах-Тикве, а 18-го - в Ришон-ле-Ционе.