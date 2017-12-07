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Культура | Названы имена лучших экскурсоводов Пензенской области

07.12.2017|10:45
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В среду, 6 декабря, в Литературном музее Пензы состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса «Лучший экскурсовод Пензенской области - 2017». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Конкурс проводился в четыре этапа. Первый - «визитка»: участник рассказывал о себе, о достижениях и приоритетах в работе. Второй этап представлял собой вступительную часть к экскурсии, а третий - презентацию нового экскурсионного маршрута по Пензенской области к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. На последнем этапе конкурсанты выбирали билеты, в которых были определены фрагменты туристского маршрута, и проводили автобусную экскурсию по Пензе.

В состязании приняли участие 20 человек из Пензы, Заречного и Городища, среди которых были как профессионалы с большим опытом, так и начинающие экскурсоводы.

Решением жюри победителем конкурса стала заведующая отделом музея И. Н. Ульянова Пензенского краеведческого музея Лариса Панова. Второе место заняла Наталья Завьялова, третье присуждено Лилии Ведяшевой.

Лучшей в номинации «Креативный экскурсовод» стала сотрудница Пензенского краеведческого музея Елена Головач. Самым опытным экскурсоводом жюри единогласно назвало ее коллегу Татьяну Черникову. А в номинации «Начинающий экскурсовод» диплом был вручен Галине Авдониной.

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