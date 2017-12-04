04.12.2017 | 10:43

В среду, 6 декабря, в Литературном музее состоится подведение итогов конкурса «Лучший экскурсовод Пензенской области - 2017».

Конкурс проводился в четыре этапа. Первый - «визитка»: участник рассказывал о себе, о достижениях и приоритетах в работе. Второй этап представлял собой вступительную часть к экскурсии, а третий - презентацию нового экскурсионного маршрута по Пензенской области к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

Последний, четвертый этап прошел 29 ноября. Конкурсанты выбирали билеты, в которых были определены фрагменты туристского маршрута, и проводили автобусную экскурсию по Пензе.

После подведения итогов пройдет церемония награждения победителей и участников профессионального состязания экскурсоводов, сообщается на сайте областного Дома народного творчества.