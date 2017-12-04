Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 дек 2017|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  69.75  |  $  58.52
 

Культура | В Литературном музее назовут лучшего экскурсовода Пензенской области

04.12.2017|10:43
Печать

В среду, 6 декабря, в Литературном музее состоится подведение итогов конкурса «Лучший экскурсовод Пензенской области - 2017».

Конкурс проводился в четыре этапа. Первый - «визитка»: участник рассказывал о себе, о достижениях и приоритетах в работе. Второй этап представлял собой вступительную часть к экскурсии, а третий - презентацию нового экскурсионного маршрута по Пензенской области к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.

Последний, четвертый этап прошел 29 ноября. Конкурсанты выбирали билеты, в которых были определены фрагменты туристского маршрута, и проводили автобусную экскурсию по Пензе.

После подведения итогов пройдет церемония награждения победителей и участников профессионального состязания экскурсоводов, сообщается на сайте областного Дома народного творчества.

0
0
0
0
 
Гость|04.12.2017 11:44|

В "Каникулах" нормальный экскурсовод. А хуже всего Чемодан и Беркут. Там вообще экскурсоводы по бумажке читают. И картавые.

Гость|04.12.2017 12:22|

Сусанин

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!