Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|25 ноя 2017|20:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.33  |  $  58.53
 

Культура | В Губернаторском доме открылась выставка мастера резьбы по скорлупе

25.11.2017|18:37
Печать

В Губернаторском доме открылась необычная экспозиция. На всеобщее обозрение выставлена скорлупа яиц страуса, к которым приложил руку творческий человек. Некоторые из них кажутся невесомыми и поражают техникой исполнения.

«Это уникальные работы уникального мастера», - отметил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Резьбой по скорлупе яиц страуса Александр Дмитриев занимается всего год, и за это время он сумел добиться впечатляющих результатов.

«Мне кажется, это подобно чуду, поскольку они похожи на кружево, а не на резьбу. Очень ажурные, тонко вырезанные узоры, они как будто бы вырастают и сплетаются из различных стеблей растений. Такой фантастический узор, и, действительно, увлекает рассматривать этот узор, находить различные детали», - поделилась впечатлением сотрудница отдела экспозиции Пензенской картинной галереи Карина Сычина.

На создание одного яйца может уйти как один день упорного труда, так и несколько месяцев.

«Придумываешь тему, находишь сюжет, рисунок. Сам я не рисую, а в интернете - пожалуйста, все есть», - рассказал мастер Александр Дмитриев.

Кстати, каждую из своих работ мастер оценил минимум в три тысячи евро. В Губернаторском доме выставка будет работать в течение всего декабря.

0
0
0
0
 
Гость|25.11.2017 19:32|

penzainform.ru писал(a):

каждую из своих работ мастер оценил минимум в три тысячи евро.
Хоть одну смог продать? Не верится, но если (вдруг) да, то бюджет города неплохо пополнится налогами с продаж.

Гость|25.11.2017 20:57|

penzainform.ru писал(a):

мастер оценил минимум в три тысячи евро.
Цена может родиться только в процессе продажи, сомневаюсь, что такое случалось. Надо бы выяснить по его налоговой декларации, может блефует.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!