25.11.2017 | 18:37

В Губернаторском доме открылась необычная экспозиция. На всеобщее обозрение выставлена скорлупа яиц страуса, к которым приложил руку творческий человек. Некоторые из них кажутся невесомыми и поражают техникой исполнения.

«Это уникальные работы уникального мастера», - отметил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Резьбой по скорлупе яиц страуса Александр Дмитриев занимается всего год, и за это время он сумел добиться впечатляющих результатов.

«Мне кажется, это подобно чуду, поскольку они похожи на кружево, а не на резьбу. Очень ажурные, тонко вырезанные узоры, они как будто бы вырастают и сплетаются из различных стеблей растений. Такой фантастический узор, и, действительно, увлекает рассматривать этот узор, находить различные детали», - поделилась впечатлением сотрудница отдела экспозиции Пензенской картинной галереи Карина Сычина.

На создание одного яйца может уйти как один день упорного труда, так и несколько месяцев.

«Придумываешь тему, находишь сюжет, рисунок. Сам я не рисую, а в интернете - пожалуйста, все есть», - рассказал мастер Александр Дмитриев.

Кстати, каждую из своих работ мастер оценил минимум в три тысячи евро. В Губернаторском доме выставка будет работать в течение всего декабря.