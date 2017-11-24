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Культура | В Пензенской областной библиотеке презентовали книги для незрячих

24.11.2017|10:48
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В четверг, 23 ноября, в историческом корпусе библиотеки имени М. Ю. Лермонтова состоялась презентация коллекции книг рельефно-точечного шрифта, которые подарил учреждению культуры Герой России, генерал-лейтенант ФСБ, председатель центрального совета общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам» Олег Дуканов.

В презентации приняли участие читатели отдела «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих». Те из них, кто не смог прийти в библиотеку, стали виртуальными слушателями события.

Кроме того, участниками встречи в режиме онлайн были и читатели Сердобской местной организации Всероссийского общества слепых, многие из которых читают по Брайлю.

«Аудитории представили новые книги на любой вкус: классику и книги современных авторов, зарубежную и отечественную литературу. Особый интерес у слушателей вызвали произведения Сергея Довлатова, Валерия Ганичева, Анны Берсеневой», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Гость|24.11.2017 11:18|

а так же спели песни для глухих

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