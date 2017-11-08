08.11.2017 | 13:58

В преддверии Международного дня слепых, который отмечается в понедельник, 13 ноября, в Пензенскую областную библиотеку имени Лермонтова поступило 32 комплекта книг, набранных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Они займут свое место в отделе «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих».

«Это особые книги, которые читают не глазами, а пальцами. Издания, написанные шрифтом Брайля, представляют особую ценность, поскольку они выпускаются в небольших количествах и их нельзя купить в обычном книжном магазине, а лишь в специализированных издательствах», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Коллекция состоит из 136 книг классической, современной и детской литературы. Ее преподнес в подарок библиотеке Герой России, генерал-лейтенант ФСБ, председатель центрального совета общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам».