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Культура | Герой России подарил областной библиотеке 136 книг для незрячих

08.11.2017|13:58
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В преддверии Международного дня слепых, который отмечается в понедельник, 13 ноября, в Пензенскую областную библиотеку имени Лермонтова поступило 32 комплекта книг, набранных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Они займут свое место в отделе «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих».

«Это особые книги, которые читают не глазами, а пальцами. Издания, написанные шрифтом Брайля, представляют особую ценность, поскольку они выпускаются в небольших количествах и их нельзя купить в обычном книжном магазине, а лишь в специализированных издательствах», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Коллекция состоит из 136 книг классической, современной и детской литературы. Ее преподнес в подарок библиотеке Герой России, генерал-лейтенант ФСБ, председатель центрального совета общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам».

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