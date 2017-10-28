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Культура | В Заречном открылась выставка к 100-летию Октябрьской революции

28.10.2017|12:27
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В Центральной городской библиотеке Заречного открылась выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, оно отмечается 7 ноября.

Познакомиться с экспозицией, которая будет действовать в течение месяца, могут все посетители абонемента художественной литературы.

«Выставка показывает, как отнеслись к революции русские поэты и писатели, в каких художественных произведениях революция нашла свое отражение и какие она получила оценки», - приводит портал «Город Z» слова главного библиотекаря абонемента художественной литературы ЦГБ Заречного Нины Ломсковой.

В Пензенской картинной галерее к 100-летию революции подготовлены две выставки. Одна из них под названием «Надо верить, любить беззаветно» начала действовать 20 октября. Открытие второй, которая называется «Коммуной вздыбленная Русь», приурочено к акции «Ночь искусств» 4 ноября.

Источник — http://gorodz.info/news/20007
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Гость|28.10.2017 13:19|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

Гость|28.10.2017 13:38|

penzainform.ru писал(a):

«Коммуной вздыбленная Русь»,
а щас - коммуналкой

Имя: Гость
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