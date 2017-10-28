В Центральной городской библиотеке Заречного открылась выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, оно отмечается 7 ноября.
Познакомиться с экспозицией, которая будет действовать в течение месяца, могут все посетители абонемента художественной литературы.
«Выставка показывает, как отнеслись к революции русские поэты и писатели, в каких художественных произведениях революция нашла свое отражение и какие она получила оценки», - приводит портал «Город Z» слова главного библиотекаря абонемента художественной литературы ЦГБ Заречного Нины Ломсковой.
В Пензенской картинной галерее к 100-летию революции подготовлены две выставки. Одна из них под названием «Надо верить, любить беззаветно» начала действовать 20 октября. Открытие второй, которая называется «Коммуной вздыбленная Русь», приурочено к акции «Ночь искусств» 4 ноября.
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