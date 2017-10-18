18.10.2017 | 17:22

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого подготовлен масштабный проект, включающий в себя две выставки.

В пятницу, 20 октября, откроется выставка «Надо верить, любить беззаветно», посвященная образам комсомольцев. В экспозицию войдут работы Александра Самохвалова, Георгия Ряжского, Кузьмы Петрова-Водкина, которые составляют золотой фонд раздела советского искусства из фондов картинной галереи.

«Коммуной вздыбленная Русь» - вторая выставка проекта, темой которой станут события 1917 года. Ее открытие приурочено к акции «Ночь искусств» 4 ноября.

В экспозиции будут представлены работы Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Александра Вахрамеева, Виктора Непьянова и других мастеров, сообщается на сайте музеев Пензенской области.