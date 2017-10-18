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Культура | К 100-летию Октябрьской революции в Пензе откроются две выставки

18.10.2017|17:22
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К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого подготовлен масштабный проект, включающий в себя две выставки.

В пятницу, 20 октября, откроется выставка «Надо верить, любить беззаветно», посвященная образам комсомольцев. В экспозицию войдут работы Александра Самохвалова, Георгия Ряжского, Кузьмы Петрова-Водкина, которые составляют золотой фонд раздела советского искусства из фондов картинной галереи.

«Коммуной вздыбленная Русь» - вторая выставка проекта, темой которой станут события 1917 года. Ее открытие приурочено к акции «Ночь искусств» 4 ноября.

В экспозиции будут представлены работы Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Александра Вахрамеева, Виктора Непьянова и других мастеров, сообщается на сайте музеев Пензенской области.

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Гость|18.10.2017 18:00|

5.11.2017.

Гость|18.10.2017 18:03|

либерасты потеряли и просрали все завоевания великой революции

Гость|18.10.2017 18:17|

Генпрокуратура РФ получила уже 43 жалобы Поклонской на «Матильду»

Гость|18.10.2017 18:17|

Гость писал(a):

Гость|18.10.2017 18:00|

5.11.2017.

Вы@бут тебя и насрального этой датой)))

Имя: Гость
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