05.07.2017 | 17:33

Три работы были отобраны из всех, которые поступили от участников конкурса скульптур «Материнство». Творческое состязание по созданию проекта декоративной фигуры для городской среды проводит администрация Пензы.

На первый этап конкурса поступило 20 работ от 14 скульпторов. По итогам так называемого слепого голосования (без указания фамилий авторов) в лидеры вышли три проекта. Два из них - «Ладушки» (10 голосов) и «Мать» (4 голоса) - принадлежат Николаю Мордовину, «Карусель» (8 голосов) - Валерию Кузнецову.

Эти три работы будут участвовать во втором этапе конкурса, который завершится 13 июля. После этого комиссия назовет победителя.

«Данные проекты декоративных скульптур наиболее полно отвечают всем условиям конкурса: создается позитивный имидж Пензы как города с развитой системой арт-объектов, формируется чувство сопричастности к архитектурно-художественному оформлению города», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним: предлагается четыре варианта места для установки скульптуры «Материнство». Это аллея на улице Славы, Фонтанная и Юбилейная площади, а также территория между картинной галерей и Спасским кафедральным собором.