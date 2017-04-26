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Общество | В Пензе объявлен конкурс проектов скульптуры «Материнство»

26.04.2017|10:29
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В среду, 26 апреля, в Пензе стартовал открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство».

Творческое состязание продлится до 13 июля. Участие в нем могут принять профессиональные скульпторы, художники, архитекторы, творческие объединения и союзы, имеющие опыт в создании произведений монументального искусства, скульптур, арт-объектов.

Кроме того, подать работы на конкурс могут студенты профильных вузов, выпускники и учащиеся школ искусств. Ограничений по возрасту не предусматривается. Каждый автор или группа авторов может представить любое количество работ.

Заявки на участие в первом этапе принимаются с 26 апреля по 24 мая, во втором - с 19 июня по 2 июля включительно. Рассмотрение и подведение итогов первого этапа пройдет с 25 мая по 3 июня, второго - с 3 по 13 июля.

«Заявки участников принимаются в управлении градостроительства и архитектуры администрации города Пензы в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 100а, тел./факс: (8412) 68-20-58», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Напомним: памятник Матери предложил установить глава региона Иван Белозерцев. Воздвигнуть скульптуру планируется в 2018 году. На обсуждение пензенцев предложены места для ее установки: Юбилейная площадь, территория возле роддома на улице Пушкина и сквер на улице Славы.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|26.04.2017 10:44|

Предложение:

- от памятника семье в сквере на Володарского отломать мужика с лавочки;

- оставшуюся мать с дитем обозвать памятником материнству;

- на сэкономленные деньги положить хоть немного асфальта на дороги или нанять самосвалы чтобы вывезти хоть немного срача из города.

Гость|26.04.2017 10:54|

Город, после каждого дождя, топит! Какой еще памятник? Зачем?!

Гость|26.04.2017 10:54|

Саша Пашков в скульпторы подался? Принять работу вне конкурса!

Имя: Гость
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