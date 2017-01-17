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Культура | В Пензенской епархии обсудили утечку «Шерлока»

17.01.2017|13:21
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В понедельник, 16 января, в Пензенском епархиальном управлении обсудили утечку эпизода британского телесериала «Шерлок» почти за двое суток до телепремьеры. Тема была поднята на заседании «Философско-богословского кафе», посвященном феномену авторских прав и интеллектуальной собственности в сфере культуры.

«Хотя тема заседания была определена на прошлом заседании в декабре, дополнительную актуальность ей придали недавние события, когда за два дня до мировой телепремьеры очередной серии известного британского сериала русский дубляж был выложен в сети Интернет», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Участниками дискуссии стали преподаватели духовной семинарии и вузов.

«Они пришли к мнению о парадоксальности современной индустрии развлечений: она стремится инфантилизировать зрителя (читателя, слушателя), усиленно подогревая страстный интерес к новинкам, но при этом хочет, чтобы потребитель контролировал свои страсти и ответственно платил за получаемые удовольствия», - добавили представители епархии.

Кроме того, участники встречи обсудили толкование Священного Писания, культурные отношения Византии и Руси и другие вопросы. Следующее заседание будет посвящено взаимодействию преподавателей светских и духовных учебных заведений.

Напомним: в субботу, 14 января, в Интернете появился финальный эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» в озвучке Первого канала, официальная премьера которого состоялась лишь в ночь с 15 на 16 января. Ряд западных аналитиков посчитали, что утечка могла быть организована с целью навредить корпорации «Би-би-си».

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Гость|17.01.2017 13:46|

Да кому сей шлак то нужен ...

Гость|17.01.2017 13:47|

Куда жрецы-то полезли. Интернет и телек от сатаны. Запритесь в своих храмиках и не высовывайтесь!

Гость|17.01.2017 13:49|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, участники встречи обсудили толкование Священного Писания
Одна известная радиоведущая высказалась в поддержку Буша, отмечая, что гомосексуализм является извращением: "Так сказано в Библии, в третьей книге Моисея, Левит, глава 18".

Несколько дней спустя эта радиоредакция получила открытое письмо одного из радиослушателей: "Благодарю вас за вашу заботу об обучении людей Закону Божьему. Я многому научился, слушая вашу программу, и я всегда делюсь полученными знаниями с окружающими меня людьми. Но у меня все еще остались некоторые вопросы по поводу нескольких библейских законов и мне нужна ваша помощь, чтобы правильно их истолковать.

Например, я хотел бы продать мою дочь в рабство, как это указано в Исходе, глава 21, стих 7. По вашему мнению, какую цену я могу за нее запросить?

В той же книге Левит, глава 25, стих 44, сказано, что если я хочу иметь рабов, то должен купить их у соседних народов. Мой друг утверждает, что это относится только к мексиканцам, но никак не к канадцам. Не могли бы вы разъяснить мне этот стих? Почему я не могу иметь канадских рабов?

Я знаю также, что не должен прикасаться ни к какой женщине, если у нее идет менструация, как сказано в книге Левит, глава 18, стих 19. Как мне узнать, идет ли у нее менструация? Я пробовал несколько раз спросить об этом напрямую у моих знакомых, но они почему-то все обижались.

У меня есть сосед, который продолжает работать по субботам. Исход, глава 35, стих 2, ясно говорит, что такой человек должен быть предан смерти. Обязан ли я убить его собственноручно? Не могли бы вы избавить меня от этой щекотливой обязанности? Да, также: Левит, глава 21, стих 18, говорит, что нельзя приближаться к святилищу тому, у кого проблемы со зрением. Я же пользуюсь очками при чтении. Мое зрение должно быть обязательно стопроцентным? Можно ли занизить несколько это требование?

Последний вопрос. Мой дядя совсем не уважает то, что сказано в Левите, главе 19, стих 19, высаживая на своем дворе два разных вида семян. Так же и его жена, которая одевается в одежды из разнородных нитей, а именно, из хлопка и нейлона. А еще случается дяде моему злословить. Так скажите, должны ли мы выполнить всю эту достаточно трудоемкую процедуру целиком, а именно собрать всех жителей нашего городка и заки

Гость|17.01.2017 13:49|

Гость писал(a):

Интернет и телек от сатаны
С чего бы это вдруг ?

Гость|17.01.2017 13:52|

Гость писал(a):

С чего бы это вдруг ?
В начале 2014 года социальные сети и онлайн-среда в целом удостоились от православного патриарха еще одного яркого и образного сравнения — в своем рождественском интервью телеканалу «Россия» Кирилл назвал интернет «королевством кривых зеркал». «Это признак духовного кризиса людей. Это не что иное, как порабощение. Порабощение сознания и даже порабощение воли», — сказал глава РПЦ. По его словам, спасти людей в этой ситуации может именно церковь, которая несет ответственность за все, что связано с духовным состоянием общества.

Гость|17.01.2017 13:53|

Новость сама звучит как бред какой-то, читаешь и не веришь глазам своим, ну вот им какое дело? Идите больным и немощным помогайте, горячее питание организуйте в морозы для бездомных, ну в конце концов хоть что-нибудь в помощь людям, так нет, пустословием со студентами только и занимаются.

Гость|17.01.2017 13:54|

Гость писал(a):

С чего бы это вдруг ?
"Сейчас большим соблазном является Интернет. Многие монахи поступают, на мой взгляд, совершенно неразумно: с одной стороны, они уходят из мира, чтобы создать благоприятные условия для спасения, а с другой стороны, берут свой мобильный телефон и начинают входить в Интернет, где, мы знаем, множество греховного и соблазнительного", — сказал патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архив

© РИА Новости. Сергей Пятаков

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Патриарх Кирилл назвал особой миссию монахов Афона

"Монашеская традиция неслучайно такая строгая. Строгость направлена на создание самых лучших условий для того, чтобы человек мог спасти свою душу", — добавил он.

"Когда монах берет в руки мобильный телефон, чтобы войти в интернет, не должен ли он подумать — а стоит ли ему вообще в монастыре находиться?" — заключил Патриарх Кирилл.

Гость|17.01.2017 13:56|

Какая разница жрецам, кто и что выложил в интернет?

У вас сейчас одна забота - найти лошков, кто проплатит достройку ненужного храма.

Этим и занимайтесь.

А Пензаинформ - продажный портал, вон справа огромный баннер, что они с крещением поздравляют, а кликаешь на него - а там реклама! И вовсе не попов рекламируют там.

Гость|17.01.2017 14:09|

Ну слава богу. А то я уж думал они никогда не осудят это. Теперь я спокоен.

Гость|17.01.2017 14:10|

penzainform.ru писал(a):

на заседании «Философско-богословского кафе»
Кафе "Парус" уже отжали и переименовали?

Гость|17.01.2017 14:12|

Думал шутка, ан вон как все обстоит...

Гость|17.01.2017 14:13|

Гость писал(a):

"Сейчас большим соблазном является Интернет.
Интернет в первую очередь - знания. О каком соблазне идёт речь ?

Вот пивнухи в городе - да - это соблазн!

Гость|17.01.2017 14:16|

Рекламу они сим для сего шлака сделали, вот и всё!

Гость|17.01.2017 14:19|

Гость писал(a):

Рекламу они сим для сего шлака сделали, вот и всё!
притом не для отечественного

Гость|17.01.2017 14:21|

Гость писал(a):

"Когда монах берет в руки мобильный телефон, чтобы войти в интернет, не должен ли он подумать — а стоит ли ему вообще в монастыре находиться?" — заключил Патриарх Кирилл.
может стоит подумать об этом, перед тем как слать свои "новости" на пензаинформ?

Или главный поп Вам не указ?

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Имя: Гость
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