17.01.2017 | 13:21

В понедельник, 16 января, в Пензенском епархиальном управлении обсудили утечку эпизода британского телесериала «Шерлок» почти за двое суток до телепремьеры. Тема была поднята на заседании «Философско-богословского кафе», посвященном феномену авторских прав и интеллектуальной собственности в сфере культуры.

«Хотя тема заседания была определена на прошлом заседании в декабре, дополнительную актуальность ей придали недавние события, когда за два дня до мировой телепремьеры очередной серии известного британского сериала русский дубляж был выложен в сети Интернет», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Участниками дискуссии стали преподаватели духовной семинарии и вузов.

«Они пришли к мнению о парадоксальности современной индустрии развлечений: она стремится инфантилизировать зрителя (читателя, слушателя), усиленно подогревая страстный интерес к новинкам, но при этом хочет, чтобы потребитель контролировал свои страсти и ответственно платил за получаемые удовольствия», - добавили представители епархии.

Кроме того, участники встречи обсудили толкование Священного Писания, культурные отношения Византии и Руси и другие вопросы. Следующее заседание будет посвящено взаимодействию преподавателей светских и духовных учебных заведений.

Напомним: в субботу, 14 января, в Интернете появился финальный эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» в озвучке Первого канала, официальная премьера которого состоялась лишь в ночь с 15 на 16 января. Ряд западных аналитиков посчитали, что утечка могла быть организована с целью навредить корпорации «Би-би-си».