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В стране и мире | «Би-би-си» сочла преднамеренной утечку эпизода «Шерлока» в России

16.01.2017|16:21
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Британская компания BBC Wordwide начала расследование инцидента с утечкой в России финального эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» за день до телепремьеры. Ее сотрудники отмечают, что появление серии в сети могло быть организовано специально, сообщает The Telegraph.

«Наша система безопасности превосходит золотой стандарт, поэтому произошедшее немало удивляет. Это больше, чем случайность», - заявил представитель компании.

Ряд западных аналитиков считают, что утечка могла быть организована с целью навредить корпорации «Би-би-си». «Коммерческой выгоды от этого явно никакой. Остается только политический мотив. Наиболее очевидно объяснение - это была карательная акция», - сказал специалист по информационной безопасности Атлантического совета Бен Ниммо.

Сторонники этой версии также считают произошедшее возможной реакцией Кремля на расширение российской службы «Би-би-си» и местью за заморозку британских счетов компании Russia Today, произошедшую в октябре 2016 года. В соцсетях даже предположили, что к утечке причастен российский лидер Владимир Путин.

Эпизод под названием «Последнее дело» в озвучке Первого канала попал в сеть в субботу, 14 января. Его премьера была намечена в Великобритании на 21:00 этого дня по местному времени и через минуту — на 00:01 15 января по московскому времени — в России на Первом канале.

Новый сезон «Шерлока» появился на экранах 1 января 2017 года. Главные роли в сериале играют Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж», «Гамлет», «Черная месса») и Мартин Фриман («Хоббит: Пустошь Смауга», «Автостопом по галактике»).

«Шерлок» выходит на BBC One с июля 2010 года. В России его показывает Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.01.2017 16:42|

Хрень полная Ваш сериал

Гость|16.01.2017 16:52|

Отличный сериал, смотрим всей семьёй.

Имя: Гость
Комментарий:

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