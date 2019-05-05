05.05.2019 | 14:03

Очередной житель Пензы, надеявшийся провести летний отпуск в Крыму, стал жертвой мошенников при бронировании путевки.

61-летний горожанин нашел объявление в Интернете о пансионате, расположенном в Алуште. Он позвонил по контактным телефонам, поговорил с неизвестной женщиной, и та объяснила: нужно заполнить форму на сайте и дождаться письма с реквизитами для оплаты бронирования и договором оказания услуг.

«Следуя полученным инструкциям, гражданин перечислил 17 280 рублей на счет банковской карты, а впоследствии обнаружил, что сайт заблокирован», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Обманутый горожанин обратился в полицию. По факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению причастных к совершению преступления.

Это не первый случай, когда злоумышленники вводят жителей Пензенской области в заблуждение с помощью поддельных сайтов крымских пансионатов. Так, супруги из Заречного, планируя поездку в Алушту, лишились более 23 000 рублей. А 39-летний житель Пензы, решивший отдохнуть в Ялте, потерял 74 000.