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Криминал | Мошенники продолжают наживаться на пензяках, решивших отдохнуть в Крыму

05.05.2019|14:03
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Очередной житель Пензы, надеявшийся провести летний отпуск в Крыму, стал жертвой мошенников при бронировании путевки.

61-летний горожанин нашел объявление в Интернете о пансионате, расположенном в Алуште. Он позвонил по контактным телефонам, поговорил с неизвестной женщиной, и та объяснила: нужно заполнить форму на сайте и дождаться письма с реквизитами для оплаты бронирования и договором оказания услуг.

«Следуя полученным инструкциям, гражданин перечислил 17 280 рублей на счет банковской карты, а впоследствии обнаружил, что сайт заблокирован», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Обманутый горожанин обратился в полицию. По факту мошенничества проводится проверка, принимаются меры по установлению причастных к совершению преступления.

Это не первый случай, когда злоумышленники вводят жителей Пензенской области в заблуждение с помощью поддельных сайтов крымских пансионатов. Так, супруги из Заречного, планируя поездку в Алушту, лишились более 23 000 рублей. А 39-летний житель Пензы, решивший отдохнуть в Ялте, потерял 74 000.

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Гость|05.05.2019 14:39|

Теперь на даче под чемодановкой отдохнут

Гость|05.05.2019 14:43|

Без лоха и жизнь плоха. А мошенники как раз правильно выбрали целевую аудиторию, с повышенным содержанием лохов. Почему-то на решивших отдохнуть в Геленджике, например, так не наживаются.

Гость|05.05.2019 16:22|

Решишим отдохнуть в Крыму или на нашем морском побережье, автоматически становятся жертвами мошенников и неважно поехали они в итоге или нет, может быть в данном случае они скорее нашли, чем потеряли.

Гость|05.05.2019 16:40|

Крыш вам!

Гость|05.05.2019 17:08|

Гость 16:22 полностью согласен.

Гость|05.05.2019 17:52|

Не вериться, но факт что теперь что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

Имя: Гость
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